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安格斯牛499吃到飽！西門町新大戈壁蒙古烤肉「4款原肉任你夾」，再搭鴛鴦鍋、熱炒、珍奶無限暢飲

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專
圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專

安格斯牛吃到飽！西門高人氣「新大戈壁蒙古烤肉」四款原肉吃到飽最低499元起，加上豐富自助吧無限供應，讓每個人吃完都會挺著肚子走出店。

圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專
圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專

西門吃到飽升級！「新大戈壁蒙古烤肉」西門旗艦店以「安格斯雙牛」領軍，主打「四款原肉吃到飽」，有安格斯雪花牛、安格斯霜降牛、極上松阪豬、紐澳小羔羊等高品質選擇，先自選肉類、配菜與醬汁，再交由師傅現炒成專屬口味蒙古烤肉，搭配鴛鴦火鍋、自助吧炸物蒸點、多樣熟食熱炒與甜點、剉冰、珍珠奶茶暢飲，一餐下來飽足感爆表。

圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專
圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專

圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專
圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專

餐價部分，週一至五午餐每人$499，週一至四晚餐每人$549，而週五晚餐、週末及國定假日每人$599（以上需另加10%服務費），國定假日依假日價計費。此外，新大戈壁還有一特色，晚間會有現場駐唱，音樂配美食更Chill。

「新大戈壁蒙古烤肉」在Google擁有4.1顆星、逾3千則評論，網友給好評「價格不貴，東西好吃，只能說夯爆了」、「工作人員會ㄧ直巡檢餐檯，補充熱菜」；還有不少人都大推珍奶，表示「愛慘了它獨特的波霸奶茶」、「珍珠奶茶有水準唷」。

圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專
圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專

圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專
圖／新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店粉專

新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店

地址：台北市萬華區成都路81號4F

訂位電話：02-2311-5656

粉絲專頁：https://reurl.cc/0kmEAb

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吃到飽 甜點 西門町 蒙古烤肉 珍奶 炸物

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