老闆有賺嗎？台北信義區最狂「200元商業午餐」！不只自助吧「連牛排都能吃到飽」

中秋烤肉季即將到來，不少人常為「厚切肉品」感到頭痛。美國權威美食雜誌《Food & Wine》指出，只要在肉品放上烤架前多劃一刀「蝴蝶切」（Butterflying），將肉排由厚化薄且厚度均勻化，不僅能大幅縮短熟化時間，更能告別外焦內生的烤肉噩夢。

2026-09-13 10:29