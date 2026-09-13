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老闆有賺嗎？台北信義區最狂「200元商業午餐」！不只自助吧「連牛排都能吃到飽」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／思犇牛排粉專、思犇牛排提供
圖／思犇牛排粉專、思犇牛排提供

200元牛排吃到飽！不只自助吧無限享用，就連主餐「牛排」都不怕你吃，連鎖牛排單店限定「商業午餐」只要200元統統暢享，超實惠價格在臉書社團引發網友熱烈討論。

圖／思犇牛排提供
圖／思犇牛排提供

台北信義區居然有200元吃到飽！「思犇牛排」台北店位在信義區吳興街，單店限定推出最狂「9月商業午餐」，除了豐富自助吧外，主餐牛排一樣吃到飽，一餐下來只要200元，驚人的CP值令人直呼「太划算了吧」、「老闆有賺錢嗎？」

圖／思犇牛排提供
圖／思犇牛排提供

圖／思犇牛排粉專
圖／思犇牛排粉專

圖／思犇牛排粉專
圖／思犇牛排粉專

圖／思犇牛排粉專
圖／思犇牛排粉專

商業午餐200元牛排吃到飽方案包含牛排吃到飽與自助吧，有沙拉吧、水果、水煮蛋、涼拌小菜、玉米濃湯、烤吐司與多種抹醬、霜淇淋、冰沙，以及咖啡奶茶等多種飲品無限暢飲。用餐時段為平日週一至五午餐，由於話題度高、備貨量有限，建議提前致電訂位，商業午餐活動供應情況依現場為準。

思犇牛排 台北店

地址：台北市信義區吳興街38號

訂位電話：02-2377-9938

粉絲專頁：https://reurl.cc/mzpZ7l

備註：商業午餐活動依現場公告為準

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牛排 吃到飽 商業午餐 CP值 霜淇淋 沙拉 吐司 奶茶 咖啡

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