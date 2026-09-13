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饗賓頂級餐酒吃到飽來了！「URBAN PARADISE」全台第3店驚喜曝光
下一站是這裡！大人系輕奢餐酒Buffet「URBAN PARADISE」繼新竹巨城店後，再度傳來展店的好消息，全台第3家店同樣插旗北台灣。
繼新竹巨城後，饗賓餐旅集團旗下「URBAN PARADISE」下一步再度插旗北台灣，目前已開始為該店招募員工，將全台第3家店選在桃園市中壢區。
雖然官方尚未透露新分店的確切地址，但據本報先前報導，大江購物中心曾預告2027年引進知名餐飲集團旗下大型自助餐廳，有可能即是URBAN PARADISE進駐。實際店址與開幕時間需以業者公告為準。
饗賓「URBAN PARADISE」為全台首創精品餐酒百匯，匯聚世界與在地風味並融合多元料理與豐富酒水。從全台首店台北信義店、新竹巨城店再到籌備中的桃園據點，將陸續完整其在北台灣的事業版圖。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
URBAN PARADISE 台北信義店
台北市信義區松高路11號5F（DREAM PLAZA）
02-2758-8111
URBAN PARADISE 新竹巨城店
新竹市東區中央路229號6F（Big City 遠東巨城購物中心）
03-5339-777
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