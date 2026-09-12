大巨蛋最強美食+1！ 新加坡國寶級「文華雞飯」來台 Chatterbox Café 必吃亮點、開幕優惠一次看

大巨蛋最強美食再加1！ 擁有55年歷史、累計在全球賣破1200萬份的「Chatterbox Café 台灣首店」，確定於9月16日強勢進駐台北遠東Garden City大巨蛋 7樓，連建國總理李光耀、周杰倫、郭富城等天王巨星都難以抗拒的傳奇餐廳快來看！

圖／Chatterbox Café提供

➤55年國寶級傳奇美味

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自1971年創立以來， Chatterbox 一直是新加坡人與全球旅客心中的美食指標，更曾在2016年入選新加坡卓越品牌獎名人堂。大巨蛋台灣首店，特別請來擁有超過30年資歷、曾獲「亞洲料理大師」金獎的行政總廚劉殿雄（Liew Tian Heong）親自坐鎮督導，這份全世界僅有2人掌握核心流程的絕密配方，讓台灣饕客不用買機票，就能品嚐到傳承半世紀的經典滋味。

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➤揭秘「文華雞飯」靈魂關鍵

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絕對不能錯過首創將去骨雞肉、雞油飯與醬汁分開盛裝的「新加坡文華雞飯」。嚴選足重雞隻以香料高湯慢火浸煮，起鍋後立刻冰鎮鎖住鮮甜肉汁，打造出晶瑩滑嫩的雞皮與多汁雞肉。茉莉香米加入雞高湯與新鮮香蘭葉一同炊煮，吸飽精華的米粒單吃就香氣四溢。再搭配從新加坡原裝海運來台的辣椒醬、薑蓉醬與黑醬油，多層次吃法讓人一口接一口。

➤叻沙、肉骨茶與南洋甜品同樣必點

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喜歡濃郁口味的民眾，推薦以蝦膏與椰奶熬煮湯底的「海大蝦叻沙」；偏好清甜湯頭的則可選擇帶有鮮明白胡椒香氣的「潮州肉骨茶麵線」；飯後再來一份南洋風甜點「招牌椰子冰沙」；充滿特色的「香蘭巴斯克蛋糕」與綜合沙嗲也是不可錯過的必吃清單。

➤網美必拍藝術牆+「開幕限定優惠」

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店內還特別邀請新加坡新銳視覺藝術家 tobyato 創作台灣限定壁畫《雞飯之舞》，將獅城元素巧妙融入空間，成為大巨蛋最新穎的打卡地標。

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歡慶台灣首店開幕祭出多項好康：自9月16日起，來店用餐並於社群平台（FB／IG／Threads）完成公開打卡，單筆消費滿3,200元即贈品牌吉祥物「Archibald鑰匙圈」，滿4,800元則升級贈送「Archibald玩偶」，數量有限，送完為止；9月19日至9月28日期間，只要出示粉絲專頁指定活動貼文截圖，點購甜品或飲品再享現折50元優惠。

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