德古拉、科學怪人上餐桌！ 頂呱呱「環球7大經典怪物」萬聖搞怪開吃 +99元入手7款「拼圖鑰匙圈」

敲響萬聖前哨戰！ 在地炸雞品牌頂呱呱今年搶先攜手影史傳奇《UNIVERSAL MONSTERS》（環球怪物），將科學怪人、德古拉等7大暗黑巨星搬上餐桌，速食迷快筆記開吃。

7大暗黑角色攻佔！5款限定復古包裝拍爆

圖／頂呱呱提供

頂呱呱年度企劃「TKK HORROR FEAST」正式登場，即日起至11月8日展開跨界聯名，一口氣集結環球影業經典的科學怪人、科學怪人新娘、德古拉、木乃伊、狼人、半魚人與隱形人共7位經典角色，重磅換上全新視覺攻佔炸雞桶、點心餐盒以及冷熱飲品杯等共5款限定包裝。

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7款「拼圖鑰匙圈盲袋」99元入手復古玩具

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最受矚目的就是周邊「TKK｜MONSTERS系列拼圖鑰匙圈盲袋」。設計概念汲取自經典的「滑動拼圖」復古玩具，將其縮小改造成隨身鑰匙圈，兼具把玩與實用收藏價值。

活動期間只要購買任一超值套餐或派對組合餐，即享99元加購價（一般單點消費加購價為149元），全套共7款隨機出袋，數量有限、售完為止。

．呱呱包派對餐：特價589元（原價652元），爽嗑5顆招牌呱呱包，搭配呱呱雞柳條、地瓜薯條、甜甜包2份與1.25L大瓶可樂。

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．呱包獨享餐：特價195元（原價236元），內含2顆呱呱包、小份地瓜薯條及40元飲品。

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此外，凡購買超值套餐或派對餐，還能享有「炸物均一價69元」無限次加購優惠，包含常態回歸的青花椒鹹酥雞、呱呱雞脆骨，以及現炸雞柳條。

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