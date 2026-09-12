買衣服+萌熊陪喝咖啡！ 「gelato pique cafe」大巨蛋複合店開幕 首推貼紙兒童餐、周邊9折快衝

買衣服還能喝咖啡！ 人氣專門店「gelato pique cafe」進駐台北大巨蛋遠東Garden City，帶來全台首間「服裝 × Café」雙重生活風格複合店，更打造台灣專屬限定「蕎麥薄餅」系列！

全台首間複合店型！喝咖啡還能逛日系家居服

圖／gelato pique cafe提供

繼日本東京表參道與韓國首爾漢南洞之後，gelato pique 終於在台北大巨蛋開出品牌在台灣的首間旗艦複合門市。讓饕客在享受現點現做的奶油香氣之餘，還能漫步挑選觸感極佳的居家服與生活選物。

踏進門市，目光立即被店中央的超巨型「熊店長」吸引，自韓國訂製、身價約50萬元的巨熊玩偶高達兩公尺，近乎真人比例慵懶陷在沙發中，目前全亞洲僅於韓國與台灣門市限定登場。

圖／gelato pique cafe提供

小麥粉可麗餅+台灣限定「煙燻鮭魚酪梨蕎麥薄餅」必點

大巨蛋店最大亮點在於引進日本人氣鹹食「蕎麥薄餅」，改以蕎麥粉製作餅皮，散發清爽且淡雅的穀物香氣。更特別研發台灣限定款「煙燻鮭魚酪梨蕎麥薄餅」（400元）。

還有大人系鹹食「無花果蜂蜜藍乳酪蕎麥薄餅」（360元），以及甜點派必點的「野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅」（280元）。

圖／gelato pique cafe提供

爸媽放風！全台首創「DIY貼紙兒童餐」好好玩

圖／gelato pique cafe提供

gelato pique cafe 首度端出為小朋友量身定制的「兒童餐」，餐點把可麗餅縮小為精緻迷你尺寸，提供「奶油砂糖」（200元）、「卡士達香蕉」（240元）與「火腿起司」（240元）三種口味；外包裝可自由挑選草莓、車車或熊熊造型；附餐可選牛奶、蘋果汁或蜜柑果汁，還附贈一套專屬貼紙，讓孩子發揮創意親手替可麗餅「換裝」！

開幕優惠！周邊全面9折、滿額送飲料券

歡慶大巨蛋複合店開幕，即日起至2026年9月底止，門市周邊生活小物全面享有「9折優惠」；凡於 gelato pique 服裝門市單筆消費滿3,000元，即可獲得價值130元的 Café 飲品兌換券乙張（可補差額升級其他飲品），快安排一趟信義區打卡散策！

圖／gelato pique cafe提供

gelato pique cafe 遠東Garden City大巨蛋店

．地址： 台北市信義區忠孝東路四段505號3樓（大巨蛋遠東Garden City）

．開幕優惠： 即日起至2026年9月底，周邊小物全面9折；服裝單筆滿NT$3,000贈Café 130元飲料兌換券乙張。

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