阿松「松包子」走10年全收掉 「股份已轉讓完畢」未來將只專注演藝圈

「食尚玩家」配音桑阿松疫情前開始經的松包子，至今剛好10年，全盛時有13家分店，6月時收掉10家僅剩3家，剛他發聲明表示，從9月11起，所有股份已完整轉讓完畢，不再參與「松包子（OS 桑的包子）」之任何品牌經營、管理與業務決策。

【阿松的聲明全文】 各位媒體朋友、合作夥伴及廣大消費者大眾，大家好： 我是阿松（紀俊歲）。本人在此正式發布聲明，自2026年9月11日起，本人已將所持有的「松包子（OS 桑的包子）」（營運主體：久發食品股份有限公司）所有股份，正式且完整轉讓完畢。 即日起，本人已不再持有久發食品股份有限公司之任何股份，亦不再參與「松包子（OS 桑的包子）」之任何品牌經營、管理與業務決策。 「松包子（OS 桑的包子）」自創立以來，承蒙各界好友與消費者的厚愛與支持，這段創業歷程對我而言彌足珍貴。因個人生涯規劃與未來發展重心調整，本人決定於此階段卸下股東身分。由衷感謝團隊夥伴過去的努力，也祝福「松包子（OS 桑的包子）」與品牌未來業務蒸蒸日上。 未來本人將持續專注於演藝主持工作與其他新領域的挑戰，期盼大家能繼續給予支持。為免各界誤解，特此發布本聲明。

「食尚玩家」旁白哥阿松（紀竣崴）2016年創立包子品牌「松包子」，全盛時期全台共有13間店，後來經歷疫情，又面臨店租調漲，今年6月時僅剩下3間，他嘆「房地產一直漲，真的會害死人」，他創業10年來，包子價格只漲了5塊，但遠遠跟不上店租調漲的速度，於是只能忍痛關店，另尋更有利的經營模式。

這些年陸續共收了10家店，阿松透露，主因是房租狠狠漲了超過一倍，「我們的包子從35塊調到40塊，可是包子再貴也不可能貴到哪裡去，所以現在我們是和超商合作賣貨便，我們本來自己有網站，這樣可以省去網站維護的成本和人力，透過他們的系統，也更容易接單」。

他表示在疫情結束後，店鋪一度擴張到有13家，「以前怕漲價，所以我們會打5年的契約，有家店原本開21萬的房租，後來因為疫情降到10幾萬，等疫情結束了，就要漲到25萬」，他覺得太貴和房東商量，但房東認為店面地點好，不怕沒人潮，還要他考慮是否乾脆把店面買下來：「房東說我樓下加地下室，算你2億，我有2億的話，我還開包子店？我是腦袋有洞嗎？」

他無奈說這樣的房東其實不勝枚舉，另外疫情後消費模式也改變了，「像是台中北屯區的店，原本生意真的很好，可是疫情後就慢慢往下掉，看到最後房租也要跟你漲的時候，我們就發現真的不行，因為電費和人力都漲，銷售量下滑，一開店就是在虧錢」，他和合夥人討論過，認為包子的生意不是不能做，只是型態已經變了，問他有虧錢嗎？他回：「理論上我們幾年前就回本了，這兩年我們就沒再拿錢出來了，希望我們可以繼續挺過去。」目前實體店在新莊、新竹和桃園，盼舊雨新知能繼續支持。