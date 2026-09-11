不只老師享優惠！六福萬怡敘日Buffet「教師免服務費」、雙人拿票根「吃到飽省900」、粵式餐廳「每桌送手工豆花」

教師節腳步近了！ 位於南港四鐵共構上方的台北六福萬怡酒店即日起祭出整個九月的「教師月專屬餐飲禮遇」，加碼經典中菜免費招待甜品，連老饕也能憑大眾運輸票根享專屬折抵！

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動。圖／六福旅遊集團提供

●教師證秒變打折卡！敘日Buffet免服務費、下殺69折

圖／台北六福萬怡酒店提供

即日起至9月30日止，凡各級學校教師、持有教師會會員卡，甚至是補習班等補教從業人員，只要在用餐時出示相關身分證件或工作名片，即可享有專屬的教師月用餐專案。

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

進駐7樓的「敘日全日餐廳」推出平日午、晚餐每人1,199元，假日午、晚餐每人1,499元，最大亮點在於「全面免收一成服務費」。以假日原價1,880元加服務費試算，單人用餐現賺近600元，等同直接享受約69折回饋，讓老師們無痛大啖爐烤肉品、海鮮百匯與豐富甜點。

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●吃合菜也能慶祝：粵亮廣式料理每桌霸氣送手工豆花

喜歡細緻中菜的老師也有福，位於飯店8樓的「粵亮廣式料理」同步獻上教師節優惠，凡符合教師相關資格，於9月30日前的平日晚餐或假日午、晚餐時段入席用餐，每桌直接招待「手工豆花」乙份。

圖／台北六福萬怡酒店提供

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●全民同樂！憑大眾交通票根省900、揪團加碼送暗黑啤酒

敘日全日餐廳同步針對廣大食客端出加碼方案：

交通票根現折優惠：9月30日前持1個月內搭乘捷運、台鐵、高鐵或國道客運的有效票根，雙人同行前來用餐即可享專屬折價，最高能為荷包省下整整900元。

平日聚餐送聯名啤酒：平日午、晚餐只要揪滿6人（含）以上同行，同享每人1,199元免服務費的超值餐價，現場更直接加碼贈送《暗黑破壞神IV》限量聯名啤酒乙瓶，快揪三五好友同行盡情大快朵頤。

圖／台北六福萬怡酒店提供

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