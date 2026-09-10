三商巧福特價了！限時8天「牛肉麵、排骨飯125元起」 +39元多吃1份「滷香排骨」

三商巧福特價了！限時8天，三商巧福《好呷好價》促銷活動即日起開跑，牛肉麵、排骨飯單點特價125元起，升級副餐跟飲料也只要銅板價。

圖／三商巧福提供

即日起至9/17，三商巧福祭出《好呷好價》促銷活動，「原汁牛肉麵」單點特價139元（原價185元）、「紅燒排骨飯」單點特價125元（原價145元）；而套餐部分，牛肉麵搭配芝麻牛蒡絲、中杯飲料特價179元，而紅燒排骨飯搭配現燙青菜、中杯飲料也僅159元，均現省86元；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準。

圖／三商巧福提供

示意圖。圖／三商巧福提供

這樣吃還不夠？另有加購優惠，凡點任一套餐+39元即可多吃一份「滷香排骨」，桃園機場、南投站、西螺北、西螺南、新營南門市不配合此加購優惠。

持三商i美食卡APP會員則有專屬好康，活動期間消費刷會員條碼，每筆交易贈「半筋半肉牛肉麵套餐」$199優惠券，將於消費隔日自動歸入APP券匣中，兌換說明依券面所載為準；桃園機場、中壢站、南投站、西螺北、西螺南、新營南門市不適用。

三商巧福推出《好呷好價》限時促銷。圖／三商巧福提供

官網詳情：https://reurl.cc/dOeevy

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