「18小時煙燻牛胸肉」來了！ 超狂美式BBQ「Dayne’s」限時快閃台中45天 滿額再搶「買一送一」優惠

台中肉控暴動！榮獲2025年全德州煙燻大賽第七名、正宗美式BBQ霸主「Dayne’s TEXAS BARBECUE」終於首度南下台中。這次品牌將招牌18小時柴火慢燻的神級牛胸肉，直接搬到「新光三越台中中港店」，展開為期一個半月的首度限定快閃，開幕首9天還有超狂的「買一送一」優惠券可以搶，中部的朋友把握機會衝一波。

靈魂招牌必吃！18小時全柴火慢燻牛胸肉

圖／Dayne’s TEXAS BARBECUE提供

不用買機票飛美國，也能品嚐正宗Texas BBQ！來自美國德州Aledo小鎮的「Dayne’s TEXAS BARBECUE」，以傳統Offset偏位式煙燻工法聞名，更在2025年四年一度的全德州煙燻大賽中，憑藉硬實力一舉奪下第七名的殊榮。

品牌宣布自2026年9月12日至10月26日，正式進駐新光三越台中中港店推出限定快閃店，預計將在中台灣掀起一股大口吃肉的朝聖熱潮。

經典燻肉拼盤與人氣漢堡一次滿足

圖／Dayne’s TEXAS BARBECUE提供

Dayne’s 堅持傳統「Offset偏位式煙燻工法」，店內靈魂招牌「煙燻牛胸肉」採全柴火、低溫慢燻長達18小時，完美鎖住肉汁與濃郁柴香，入口軟嫩極具層次，將道地德州風情原封不動搬到台中。

圖／Dayne’s TEXAS BARBECUE提供

針對初次造訪或想一次擁有全方位煙燻體驗的吃貨，首推入門必點的「Dayne's經典燻肉拼盤」。這份拼盤霸氣集結了軟嫩的牛前胸、油脂香氣四溢的豬五花，以及口感紮實的德州切達起司燻腸，讓三款人氣肉品在柴火低溫慢燻下，呈現出各自迷人的口感與風味。

此外，快閃店期間也同步供應「煙燻豬五花漢堡」、「手作德州切達起司燻腸堡」與「德州煙燻牛胸肉三明治」等多款人氣餐點，無論是想豪邁單吃燻肉，還是享受層次豐富的美式漢堡，都能在這裡找到最滿足的解答。

圖／Dayne’s TEXAS BARBECUE提供

限時9天吃爆滿額爽拿「買一送一」神券

快閃店更祭出讓肉控瘋狂的期間限定優惠！自9月12日快閃店開幕起至9月20日，連續9天只要在現場消費滿300元，即可獲得一張超狂的「買一送一優惠券」。快揪親朋好友一起衝，把道地美式BBQ吃回本（實際使用方式與規範依現場公告為準）。

圖／Dayne’s TEXAS BARBECUE提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」