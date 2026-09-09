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丸亀99元烏龍麵！每月「丸亀日」來了 「99元烏龍麵」手刀領券 還有「爆紅白醬烏龍麵、免費香菜醬」最新話題一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

99元丸亀烏龍麵！每月一日限定丸亀日來了，不光有經典「豚骨烏龍麵」，還有單店限定款能現省60元；以及社群爆紅「白醬烏龍麵」、加碼「2款免費配料」等話題看點一次收。

豚骨烏龍麵。圖／丸亀製麵提供
豚骨烏龍麵。圖／丸亀製麵提供

丸亀日「豚骨烏龍麵」99元

圖／<a href='/search/tagging/1013/丸亀製麺' rel='丸亀製麺' data-rel='/1013/236906' class='tag'><strong>丸亀製麺</strong></a>提供
圖／丸亀製麺提供

9/11丸亀日一日限定，凡點購任一炸物並出示LINE優惠券即享「豚骨烏龍麵」特價99元（原價144元），吃得到濃郁豚骨湯和半顆糖心蛋，開吃百元有找；另外，還有台北誠品西門店限定「牛肉壽喜燒鍋燒烏龍麵」149元，現省60元。

領取優惠券需注意，9/11前加入丸亀LINE，回答問題、領加入禮，點擊圖文選單，【丸亀日好禮2選1】領電子優惠券；豚骨烏龍麵台北誠品西門店恕不提供；電子優惠券共兩款，每帳號只能擇一領取，領券後無法更換，且每券限優惠1次(碗)；內用外帶皆適用。

Threads上爆紅「培根白醬系列烏龍麵」

圖／丸亀製麺提供
圖／丸亀製麺提供

近期不論是在FB還是Threads上都擁有高討論度，丸亀9、10月期間限定新品「培根白醬系列烏龍麵」受到廣大網友青睞與推薦。靈感來自義大利經典Carbonara，研發3款結合日式、義式的限定風味，有起司培根白醬烏龍麵、明太培根白醬烏龍麵、松露培根白醬烏龍麵。

Q彈現做烏龍麵條搭配鹹香濃郁Carbonara醬、香脆培根，還可自由選擇起司、海味明太子、奢華松露風味，每一口意外地清爽不膩。有網友吃完後留言「明太子白醬超好吃 我每天都要吃」、「松露的最好吃了」，還有人許願白醬系列能成為常態供應。販售門市除台北站前店、誠品西門店、SOGO中壢店、板橋愛買店未販售，其餘門市皆有販售。

季節限定「免費配料」

圖／丸亀製麺提供
圖／丸亀製麺提供

不只蔥花、天婦羅花可自由加！本月丸亀加碼「2款免費配料」：東南亞香菜醬、大蒜辣油。除SOGO中壢、板橋愛買、東森地下街門市未提供，其餘門市皆有供應。

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