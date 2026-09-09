現賺一整桌！ 海底撈11週年祭「11元爽嗑干貝」 加碼「閉眼按中這秒數」整桌免費吃

火鍋控嗨翻！海底撈登台11週年超狂回饋來了，不僅祭出銅板價「11元吃干貝」，更加碼推出超刺激的「免單挑戰」，只要精準按中指定秒數，這桌海底撈直接幫你買單！

亮點一：消費滿千「整份干貝只要11元」

海底撈祭出諧音梗「加貝快樂」，只要持「11週年干貝11元券」到店內用，點鍋底且消費滿千，即可以「11元銅板價」直接加購一整份鮮美干貝。優惠券已於9月8日起在海底撈火鍋官方粉絲專頁開放領取。

餐點示意圖。圖／海底撈粉專

亮點二：LINE禮物限定！指定菜品只要11元

9/14起，LINE禮物限量開賣「11元指定菜品券」，每個帳號限購一張，拼手速別錯過。

亮點三：最強心臟挑戰！閉眼按中「11.11秒」整桌免單

還有免單挑戰！9/14起（每週一至四），每週一至週四到全台海底撈門店內用，並完成拍照打卡、標記官方帳號（@haidilaotaiwan），就能挑戰閉眼按碼錶，精準停在「11.11秒」當次餐費全免！每家店限量11個名額，抽滿為止。

圖／翻攝海底撈FB粉專

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