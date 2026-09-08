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麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」免費拿！領取資訊一次看 還有「本週App優惠」免費送小薯、蘋果派太寵粉
帶小朋友衝麥當勞！麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」回歸掀熱議，9月底前於假日指定時段可免費領取「迷你蛋捲冰淇淋」，領取資訊與方法一次報你知。
「迷你蛋捲冰淇淋」免費吃
麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」回來了！即日起至9/30之國定假日或周末14:00-16:00期間，國小（含）以下兒童由家長陪同前往至麥當勞店內櫃檯並主動以口頭向服務人員詢問，即可免費領取「迷你蛋捲冰淇淋」1支，也由於無強制消費因而受到家長們的好評。
特別一提的是，供應門市需依各店現場為準，有無提供迷你蛋捲冰淇淋建議提前致電詢問。
麥當勞App本週優惠
即日起至9/13，麥當勞App寵粉優惠登場，如「買超值全餐送小杯玉米湯、蛋捲冰淇淋或蘋果派」，單點部分則有「買迷你Q紫薯送$33小杯飲料」、「買6塊辣味鷄塊送小薯」，快打開App看看有哪些專屬好康吧！
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