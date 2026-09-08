統統只要199元！不只福勝亭「2款定食199」 拿坡里「小披薩+12入烤雞翅」現省361
199元太好用！從福勝亭定食、拿坡里特惠組合到肯德基蛋撻禮盒，都只要199元即可開吃，其中拿坡里所推的優惠組更是現省361元，懂省懂吃的人趁現在吃最划算。
福勝亭「指定定食」199元
福勝亭每月第二週是「激安週」，即日起至9/13，「香酥炸腰內肉定食」及「開運豬排定食」特惠價199元（原價230元），限時優惠吃。
拿坡里「小披薩+12入烤雞翅」只要199元
至9/10，拿坡里「小披薩+香草烤雞翅12入」特價只要199元（原價560元），直接下殺約35折，內用或外帶都適用，外送平台與西湖店不參與本活動。
肯德基「6顆原味蛋撻」限時199元
即日起至9/21，肯德基「原味蛋撻禮盒」限時特價199元；同樣至9/21，肯德基還有「經典霸氣桶」及「無骨霸氣桶」超省價333元。「經典霸氣桶」含8塊咔啦脆雞，「無骨霸氣桶」則有8塊爆脆無骨雞腿霸+熾熱紅醬+冷靜白醬，雙醬任你沾，外送和車道取餐也適用。
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