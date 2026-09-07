庫存告急！ 「佳德鳳梨酥」今起限購2盒 小潘鳳梨酥只賣「這2天」
中秋節前夕排隊名店產能大拉警報！為了消化爆炸的送禮訂單，雙北兩大糕餅巨頭雙雙出招，想搶買的甜點控快看最新戰況，以免白跑一趟。
佳德庫存告急！今起每人限購2盒
面對買氣狂飆，佳德糕餅門市現貨吃緊，今（7）日緊急宣布針對招牌「鳳梨酥／鳳黃酥」祭出限購令，每人現場只能買 2 盒，售完為止（已預購者不受影響）。至於蛋黃酥、小月餅等其他品項則不限購，工廠正火力全開趕工，盼能早日解除限制。
小潘直接閉門！全檔期只賣「這2天」
板橋「小潘蛋糕坊」則選擇拉下鐵門大趕工，兩間門市即日起一路公休至9月22日。想拚現場買現貨的民眾，全檔期只能鎖定9月23日與24日 這兩天，且不保證口味齊全，排到櫃檯時架上有什麼就買什麼，想吃只能憑運氣拚手速！
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