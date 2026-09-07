台北凱撒Buffet優惠9月限時登場！「Checkers雙人同行第2人1折」，平日晚餐每人767元

台北凱撒大飯店Buffet餐廳Checkers推出9月會員限定優惠，9月30日前週一至週五晚餐雙人同行，第2人享1折，平均每人767元，超殺優惠趕快揪團吃起來。

台北凱撒Checkers推出會員Buffet優惠

想吃台北Buffet又想省下一點餐費，可以留意台北凱撒大飯店Checkers近期推出的會員優惠。即日起至9月30日，凱撒飯店會員於週一至週五晚餐時段用餐，雙人同行可享第2位1折優惠，適合想找平日晚餐聚餐的吃到飽愛好者。

圖／台北凱撒大飯店提供

以Checkers原價每位1,180元、另加10%服務費計算，符合活動條件的雙人同行組合，優惠後平均每人約767元；不過第2位的1折優惠仍依原價計算服務費。

圖／台北凱撒大飯店提供

Checkers吃到飽料理一次滿足

位於台北凱撒大飯店館內的Checkers，以多元自助餐料理為主打，餐檯從冷盤、沙拉到日式料理皆有選擇，另有現切爐烤牛排，以及現沖功夫牛肉湯等餐點，適合一次滿足不同口味。

圖／台北凱撒大飯店提供

對於喜歡吃Buffet的民眾來說，平日晚餐通常也是聚餐時段之外的另一種選擇，趁9月優惠期間安排聚會，可把第2人折扣納入用餐預算考量。

圖／台北凱撒大飯店提供

台北凱撒Buffet優惠怎麼用？

此次優惠限定凱撒飯店會員使用，活動至9月30日止，週一至週五晚餐時段適用。用餐時須出示會員優惠券畫面，實際優惠及適用規則仍依飯店現場公告為準。

圖／台北凱撒大飯店提供

想吃Checkers的民眾，也建議提前訂位，並在前往用餐前確認當日餐檯供應與優惠使用規則，避免影響用餐安排。

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