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小新粉絲快衝！橋村炸雞、杏子豬排5品牌攜手《蠟筆小新》 11款限定周邊、全新菜色一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
王座國際5品牌攜手《蠟筆小新》 11款限定周邊。圖／王座國際餐飲提供
王座國際5品牌攜手《蠟筆小新》 11款限定周邊。圖／王座國際餐飲提供

蠟筆小新鐵粉荷包失守！王座國際餐飲攜手超人氣動畫《蠟筆小新》，集結旗下5大品牌祭出跨界聯名回饋，除了端出誠意滿滿的11款超萌生活周邊，消費滿額就能以最低89元起銅板價加購，各品牌更同步端出多款全新料理，讓粉絲從視覺到味蕾都能被小新徹底療癒。

圖／王座國際餐飲提供
圖／王座國際餐飲提供

最低只要89元！消費加購實用提袋、無雷扭蛋吊飾分波開搶

此波聯名周邊以日常實用風格為主打，只要在5大品牌「橋村炸雞、銀座杏子日式豬排、京都勝牛、雞三和、段純貞」單筆消費滿288元即享加購資格。

圖／王座國際餐飲提供
圖／王座國際餐飲提供

圖／王座國際餐飲提供
圖／王座國際餐飲提供

首波率先登場的提袋系列限量推出各3,000個，包含滿載經典角色的「春日部派對透明提袋」與旅行必備的「富士繪旅行洗衣袋」，加購價均為169元；兼具收納包設計的日本風「飲料提袋」加購價為199元，自9月5日開放預購，並於10月15日起釋出部分現貨於門市直接販售。全系列周邊數量有限、售完為止。

圖／王座國際餐飲提供
圖／王座國際餐飲提供

粉絲必抽的還有8款角色「皮革吊飾」，自9月起一路分兩波熱鬧登場。同樣憑單筆滿288元發票，加價89元就能現場轉扭蛋一次，且主打「顆顆有獎」不落空；若是想要直接鎖定特定角色避免隨機抽不到的顧客，也能選擇以每款129元直接加購指定款。

圖／王座國際餐飲提供
圖／王座國際餐飲提供

5大餐飲限定菜色齊發！金沙鹹蛋炸雞、海陸厚切豬排同步上桌

橋村炸雞－金沙鹹蛋系列。圖／王座國際餐飲提供
橋村炸雞－金沙鹹蛋系列。圖／王座國際餐飲提供

五大品牌的主食陣容也全面升級，「橋村炸雞」推出鹹香濃郁的「金沙鹹蛋系列」炸雞；「銀座杏子日式豬排」則將大成黑蜜豬厚切里肌結合鮮脆花枝，打造「生醃明太子花枝炙燒起司熟成黑豚厚切里肌」，堆疊出飽滿的海陸層次。

銀座杏子日式豬排－生醃明太子花枝炙燒起司熟成黑豚厚切里肌。圖／王座國際餐飲提供
銀座杏子日式豬排－生醃明太子花枝炙燒起司熟成黑豚厚切里肌。圖／王座國際餐飲提供

「京都勝牛」一口氣推出松阪厚切腰肉海老盛合等多款松阪豬餐點，更供應氣泡水喝到飽的雙人套餐；老字號「雞三和」帶來融合肥美鰻魚與嫩煎雞腿排的「鰻雞雙盛」御膳及親子丼；「段純貞」則以醇厚牛肉湯底開發出牛肉湯餃、牛湯抄手麵與紅燒牛筋麵等3款暖胃新品。

京都勝牛－雙人套餐。圖／王座國際餐飲提供
京都勝牛－雙人套餐。圖／王座國際餐飲提供

雞三和－鰻雞雙盛。圖／王座國際餐飲提供
雞三和－鰻雞雙盛。圖／王座國際餐飲提供

段純貞－牛肉湯底系列。圖／王座國際餐飲提供
段純貞－牛肉湯底系列。圖／王座國際餐飲提供

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