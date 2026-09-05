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最難訂的麻辣鍋回來了！「老井麻神」插旗台中北屯9/7試營運 連5天「果凍鴨血」免費吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝老井麻神極上鍋物FB粉專
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鍋控快設行事曆！曾被譽為「台北最難訂麻辣鍋」的麻神麻辣火鍋，去年底在一片惋惜聲中熄燈後，由台中超人氣燒肉霸主「老井餐飲集團」砸下千萬元強勢接手，打造全新品牌「老井麻神極上鍋物」，如今震撼宣告重磅回歸！

圖／翻攝老井麻神極上鍋物FB粉專
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全新據點坐落於台中北屯崇德路三段、鄰近漢神百貨商圈，並確定於 9 月 7 日起展開試營運，除了將神級麻辣風味原汁原味搬到台中，更直接祭出連續5天「招牌果凍鴨血免費續加吃到飽」的超殺回饋！

圖／翻攝老井麻神極上鍋物FB粉專
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「老井麻神極上鍋物」全店採單點消費制，餐點價位自59元至1,399元不等，鍋底推出招牌麻辣紅湯、白胡椒元豬肚湯及酒粕金湯等5款特色湯頭（259元起），最大亮點在於紅湯顛覆傳統麻辣鍋的辛辣刺激，主打「溫潤香濃、可以直接大口喝」。

圖／翻攝老井麻神極上鍋物FB粉專
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圖／翻攝老井麻神極上鍋物FB粉專
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老饕必點菜色除了單點4塊69元的布丁感「果凍鴨血」之外，還有老井與麻神聯手呈現的「牛小排三吃」(589元)，饕客能一次解鎖原味嫩口、搭蒜苗提香，以及淋上特製迷迭香辣油的層次風味。

歡慶試營運，店家開出的首波優惠誠意滿滿：

．9/7～9/11 限時5天：來店用餐即享店內王牌「麻神果凍鴨血」免費續加吃到飽，入口如布丁般滑嫩爆汁的極致口感，想吃幾份就續幾份。

．9/7－9/30會員好康：持「老井會員」至老井全門市用餐，單筆消費每位會員，即贈「老井麻神生椰牛肉」電子券乙張。

還有貼心停車福利，若開車前往的民眾只要將車輛停放於周邊「阿長停車場」，結帳時出示當日停車證明，即可免費兌換「肉品兌換券」1張。

圖／翻攝老井麻神極上鍋物FB粉專
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老井麻神極上鍋物（洲際店）

．試營運日期：2026年9月7日起

．營業時間：11:00－00:00

．地址：台中市北屯區崇德路三段818號

．電話：04-2369-6699

圖／翻攝老井麻神極上鍋物FB粉專
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麻辣鍋 吃到飽 燒肉 火鍋 老井麻神極上鍋物

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