「小蒙牛」高雄最後一家店要熄燈！楠梓萬家福店驚傳歇業 想吃這一處還有機會

高雄又有熟悉的吃到飽餐廳將退出市場！「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」楠梓萬家福店宣布，因租約到期，將營業至9月13日止。由於楠梓店是品牌目前在高雄市最後一家分店，歇業後也代表小蒙牛將暫時告別高雄，南部饕客未來若想吃鍋，最近得改往屏東店。

小蒙牛楠梓店9月13日結束營業

小蒙牛楠梓萬家福店位於高雄市楠梓區藍田路萬家福量販店內，近日由店家公告租約到期消息，確定9月13日結束營業。這項消息也意味著，經營多年的小蒙牛將不再於高雄設有門市。

值得注意的是，楠梓店不只是高雄最後一家小蒙牛，更是品牌目前少數維持「一代店」型態的門市。相較近年升級加入日式火烤的二代店，楠梓店仍以經典麻辣養生鍋吃到飽為主要特色，也因此讓這次歇業多了一層「經典店型告別」的意味。小蒙牛官方目前列出的其他據點，則包括林口、中壢、苗栗、台中大里、斗六及屏東等店。

經典蒙古藥膳鍋 肉品海鮮一路吃到甜點

小蒙牛主打的就是一次滿足多種口味的吃到飽火鍋。品牌湯底以蒙古草原藥膳火鍋為概念，利用多種植物與豬大骨熬煮湯頭，並提供多款湯底選擇，消費者可搭配鴛鴦鍋享用。

小蒙牛頂級麻辣養生鍋全省共有29家門市。圖/小蒙牛提供 許玉娟

餐檯則涵蓋肉品、海鮮、蔬菜、火鍋料等火鍋食材，另有甜點、飲品、水果及冰淇淋等吃到飽選擇。對許多消費者來說，除了麻辣鍋本身，「吃到飽＋甜點冰品」也是小蒙牛過去累積熟客的重要特色。

高雄吃不到了 最近選擇剩屏東店

隨著楠梓店9月13日畫下句點，高雄也將暫時沒有小蒙牛門市。對習慣在高雄聚餐的消費者而言，這不只是少了一間火鍋店，而是代表一個熟悉的吃到飽選項正式退出高雄市場。

目前品牌官方據點資訊仍列有屏東店，因此高雄消費者若歇業後仍想吃小蒙牛，近期就得跨區前往屏東。至於楠梓店最後營業日為9月13日，想把握最後用餐機會的民眾，仍建議先確認當日營業時間及訂位狀況，再前往用餐。

小蒙牛嚴選食材，晚餐及假日免費升級豪華套餐。圖/小蒙牛提供 許玉娟

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