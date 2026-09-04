限時3天「滿千送200」！全台第2間「點點心Signature」插旗竹北遠百 獨家「黯然叉燒炒飯」曝光
新竹吃貨注意！超人氣港式飲茶升級品牌「點點心Signature」全台第二間分店，將於9月4日強勢進駐遠東竹北百貨B2。開幕不僅祭出超有誠意的「滿千送200」紅包，更有萌翻天的三麗鷗聯名餐點與獨家銷魂新菜！
竹北店身為升級版的「Signature」店型，裝潢揮別傳統色彩，改採深色木紋與金屬線條交織的輕奢質感，並設有舒適沙發卡座，打造最高質感的聚餐空間。
除了經典港點與粵式熱炒，9月4日首波主打「胡椒豬肚雲吞煲湯」等濃醇湯品；9月21日再由「黯然叉燒炒飯」與御品蜜汁叉燒重磅接力。
即日起至10月11日，推出9款「萌友來點心」限定美食，必玩自帶盲盒驚喜的「盲抽豬仔包」，每日限量供應。
歡慶新店開幕，品牌祭出限時超殺優惠，自9月4日開幕日起至9月6日，連續三天只要加入點點心會員，在遠百竹北店單筆消費滿1,000元（不含服務費），就能直接獲贈200元優惠券，且回饋金未來在全台點點心或Signature門市都能使用。
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