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限時3天「滿千送200」！全台第2間「點點心Signature」插旗竹北遠百 獨家「黯然叉燒炒飯」曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／點點心Signature提供
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新竹吃貨注意！超人氣港式飲茶升級品牌「點點心Signature」全台第二間分店，將於9月4日強勢進駐遠東竹北百貨B2。開幕不僅祭出超有誠意的「滿千送200」紅包，更有萌翻天的三麗鷗聯名餐點與獨家銷魂新菜！

圖／點點心Signature提供
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竹北店身為升級版的「Signature」店型，裝潢揮別傳統色彩，改採深色木紋與金屬線條交織的輕奢質感，並設有舒適沙發卡座，打造最高質感的聚餐空間。

圖／點點心Signature提供
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圖／點點心Signature提供
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除了經典港點與粵式熱炒，9月4日首波主打「胡椒豬肚雲吞煲湯」等濃醇湯品；9月21日再由「黯然叉燒炒飯」與御品蜜汁叉燒重磅接力。

圖／點點心Signature提供
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即日起至10月11日，推出9款「萌友來點心」限定美食，必玩自帶盲盒驚喜的「盲抽豬仔包」，每日限量供應。

圖／點點心Signature提供
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歡慶新店開幕，品牌祭出限時超殺優惠，自9月4日開幕日起至9月6日，連續三天只要加入點點心會員，在遠百竹北店單筆消費滿1,000元（不含服務費），就能直接獲贈200元優惠券，且回饋金未來在全台點點心或Signature門市都能使用。

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炒飯 三麗鷗 港式飲茶 點點心

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