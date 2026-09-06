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北台灣「最親民飯店Buffet」！北海岸4星海景飯店「4人同行現享75折」 吃爆「星級晚餐Buffet」只要450元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網及粉專
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北台灣最親民飯店Buffet北海岸海景「4星級親子飯店」推出自助餐廳晚餐優惠，整個9月「4人同行享75折」，折扣下來每人僅約450元即可暢吃星級吃到飽

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圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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北海岸著名親子飯店「薆悅酒店野柳渡假館」內自助餐廳「漁人廚房」祭出9月平日晚餐優惠，即日起至9/30之平日週一至四晚餐時段，「3人同行（含3人）」享餐費8折，「4人以上同行（含4人）」則享75折（均需另加原價10%服務費）。原晚餐收費成人每位$530+10%，以四人行打75折計算，每人只要451元，比許多吃到飽都便宜。

圖／薆悅酒店野柳渡假館粉專
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圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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晚餐時段分為17:00-18:30、19:00-20:30兩個場次；9/28中秋節當日不適用該優惠；優惠擇一使用，不得與票券或其他優惠合併。

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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「漁人廚房」提供最新鮮的在地料理，主打「在地食材、支持小農」，多樣冷盤、熟食、異國料理、甜點飲品應有盡有，是能以實惠價格暢享飯店Buffet的絕佳選擇。

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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圖／薆悅酒店野柳渡假館粉專
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薆悅酒店野柳渡假館

地址：新北市萬里區野柳里港東路162號之2

電話：02 7703 5700

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