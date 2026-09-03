現省139元！德克士開學季「4大神級炸雞組合」最低79元開吃 首間校園店9月中插旗銘傳大學

開學季破冰餐就靠它！ 連鎖炸雞品牌德克士脆皮炸雞特別鎖定開學季，限時祭出「迎新破冰」優惠，從多人澎湃炸雞桶、大份量獨享餐到銅板價點心應有盡有，會員最低只要79元就能開吃！

討論度最高的主打「八塊炸雞桶餐」，內含8塊鮮嫩多汁的咔滋脆皮炸雞，搭配口感外酥內Q的紫金QQ球與大份咔滋薯霸，原價708元、一般活動價639元，只要免費加入會員即可享專屬價569元，現省139元。

圖／德克士提供

不想等揪團的肉控就選「手槍腿獨享餐」主打招牌大份量咔滋脆皮手槍腿，肉質厚實多汁，套餐還附上酥香的咔滋洋蔥圈與中杯飲品，原價237元，會員專屬價直接降至189元，200元有找！

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圖／翻攝德克士脆皮炸雞FB粉專

同步推出兩款百元有找的點心組合。「雞塊＋QQ球」由4塊德克士雞塊搭紫金QQ球，特價79元(原價104元)；「脆皮炸雞＋洋蔥圈」包含1塊經典脆皮炸雞與洋蔥圈，特價99元(原價124元)，現省25元。

圖／翻攝德克士脆皮炸雞FB粉專

此外，配合會員月活動，會員單筆消費滿200元並登錄發票即可參加抽獎，官方預計抽出高達25,000份免費餐點，讓學生族群吃飽還能碰運氣。

德克士近年也從棒球場應援美食大舉跨進學生生活圈，持續擴大北部服務據點，官方證實全台首間校園店將於9月15日起進駐「台北銘傳大學士林校區」展開試營運、「新北土城國泰門市」也將同步登場。

圖／德克士官網

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