現省139元！德克士開學季「4大神級炸雞組合」最低79元開吃 首間校園店9月中插旗銘傳大學
開學季破冰餐就靠它！ 連鎖炸雞品牌德克士脆皮炸雞特別鎖定開學季，限時祭出「迎新破冰」優惠，從多人澎湃炸雞桶、大份量獨享餐到銅板價點心應有盡有，會員最低只要79元就能開吃！
討論度最高的主打「八塊炸雞桶餐」，內含8塊鮮嫩多汁的咔滋脆皮炸雞，搭配口感外酥內Q的紫金QQ球與大份咔滋薯霸，原價708元、一般活動價639元，只要免費加入會員即可享專屬價569元，現省139元。
不想等揪團的肉控就選「手槍腿獨享餐」主打招牌大份量咔滋脆皮手槍腿，肉質厚實多汁，套餐還附上酥香的咔滋洋蔥圈與中杯飲品，原價237元，會員專屬價直接降至189元，200元有找！
同步推出兩款百元有找的點心組合。「雞塊＋QQ球」由4塊德克士雞塊搭紫金QQ球，特價79元(原價104元)；「脆皮炸雞＋洋蔥圈」包含1塊經典脆皮炸雞與洋蔥圈，特價99元(原價124元)，現省25元。
此外，配合會員月活動，會員單筆消費滿200元並登錄發票即可參加抽獎，官方預計抽出高達25,000份免費餐點，讓學生族群吃飽還能碰運氣。
德克士近年也從棒球場應援美食大舉跨進學生生活圈，持續擴大北部服務據點，官方證實全台首間校園店將於9月15日起進駐「台北銘傳大學士林校區」展開試營運、「新北土城國泰門市」也將同步登場。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。