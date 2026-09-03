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比10年前還便宜！兩餐「$249吃到飽」限時15天、全台5店同步 高CP值「自助吧、韓式炸雞、韓國泡麵」無限供應

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@2a_andylee授權、兩餐官網
圖／IG@2a_andylee授權、兩餐官網

249元吃到飽兩餐韓國年糕火鍋吃到飽「周年限定價$249」安可回歸，限時15天爽嗑時蔬、年糕、韓國泡麵韓式炸雞與多樣炸物及飲料、霜淇淋

圖／IG@2a_andylee授權
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兩餐249元吃到飽安可回歸

比10年前登台時的價格還低！9/7至9/21，兩餐把「基本方案$249吃到飽」喚回來了，計算下來每人總價（含10%清潔費）只要274元，而肉肉吃到飽也只需加100元，即可滿足肉控的胃。活動適用門市有兩餐西門、信義、中壢、新竹、高雄等5店；單品餐點另計，方案總額需另+10%清潔費。

兩餐「$249吃到飽」9月限時回歸。圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專
兩餐「$249吃到飽」9月限時回歸。圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專

圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專
圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專

兩餐249元吃到飽

活動期間：2026/9/7～2026/9/21

優惠內容：基本方案$249（原價$299）、肉肉吃到飽$349（原價$399），均需另加10%清潔費

活動門市：西門、信義、中壢、新竹、高雄

兩餐西門店。圖／兩餐官網
兩餐西門店。圖／兩餐官網

兩餐獨家配方大公開

吃素也能抄作業！兩餐提供各式醬料能夠依自己的口味調製專屬湯底，最新公開隱藏版蔬食配方「釜山醬+天使白醬」各一匙，偏好辣味可多加一匙釜山醬，喜歡奶味則可多一匙天使白醬。

吃素者需注意，湯底調配請加入少許水（高湯屬葷食），於自助吧自取蔬菜與配料、炸物，等食材煮熟就能開動。

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兩餐 吃到飽 中壢 韓式炸雞 霜淇淋 火鍋 泡麵 炸物 隱藏版

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