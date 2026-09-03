比10年前還便宜！兩餐「$249吃到飽」限時15天、全台5店同步 高CP值「自助吧、韓式炸雞、韓國泡麵」無限供應

現在不少餐飲店導入自助點餐機，希望減少人力負擔、加快點餐流程。不過，一名網友買午餐時，卻目睹一名不會操作機器的阿伯，因店家沒有提供人工點餐，最後只能默默離開，讓他忍不住感嘆「替他感到難過」。

2026-09-03 14:59