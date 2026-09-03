天天吃早餐抽機車！ 「弘爺漢堡刮刮卡」限時滿百爽刮機車、氣炸鍋 「集5字」再爽拿1000元餐券

吃早餐還能抽機車！連鎖早餐品牌弘爺漢堡年度「天天陪你吃早餐」刮刮卡活動即日起重金推出，祭出價值百萬的豪華獎項，更首度促成Hello Kitty、妹妹Mimmy與Dear Daniel同框現身，更霸氣加碼「保底千元餐券」超好康！

圖／弘爺漢堡提供

超萌陣容首度合體！Hello Kitty家族現身晨間時光

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弘爺漢堡刮刮卡，今年在三麗鷗授權合作上迎來全新突破，由人氣天后Hello Kitty攜手雙胞胎妹妹Mimmy以及男友Dear Daniel三人首度同台登場，包裝設計超吸睛，聯名贈品更兼具日常實用性與質感，包含Hello Kitty氣炸鍋、日式折疊傘、雲朵束口袋與環保鮮食袋等，讓粉絲將可愛周邊帶回家！

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滿百就送！200萬張刮刮卡改版「一刮即知」

起至10月31日止，凡親自前往全台弘爺漢堡實體門市，單筆消費滿100元即贈送刮刮卡乙張、滿200元送兩張，以此類推，數量有限送完為止（外送平台不適用），刮開瞬間就能一眼掌握好運結果。

「集字任務」隱藏好康 反賺「1000元餐券」

今年話題度最高的「集字換好禮」機制，顧客只要集滿5張「弘」字，即可在門市兌換中杯紅茶乙杯；集滿15張「爺」字，則能直接換香酥雞塊乙份。若幸運刮出「機」與「車」二字，還能享有PGO指定門市的購車專屬折抵好康。

最狂的是，只要成功湊齊「弘、爺、抽、機、車」完整五字，寄回總部就能取得「PGO威力125機車」的抽獎資格。完成五字集字並寄回取得抽獎資格者，就算最後未抽中機車，主辦單位仍加碼送上「1,000元弘爺餐券」超佛心！

獎項集結橫跨投影機、洗碗機、生活清潔家電、3C配件到機器人體驗課程等，所有中獎品項與集字卡片寄回皆須在2026年11月15日前完成兌換手續，而壓軸的機車大獎預計於12月底前以線上公開形式抽出。

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