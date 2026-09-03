花蓮人準備排隊！ 消失7年「貴族世家mini」新店型強勢回歸 爽嗑原塊牛排、299元自助吧吃到飽

花蓮的牛排控與老饕們準備暴動！ 近日有網友在社群上分享「花蓮的貴族世家要回來了」，這是自2019年貴族世家中正店吹熄燈號後，即將帶來顛覆以往規格的全新「mini店型」，讓想吃美味排餐的饕客們，終於不用再跑台東店了！

「貴族世家mini」以強勢回歸進駐花蓮市區展店，以「精緻平價」為核心，大幅下修消費門檻，最低只要299元即可享用排餐並暢享整座沙拉吧。

貴族世家mini店型示意圖，非花蓮店外觀。圖／取自貴族世家mini官網

店家全品項嚴選原塊肉排，在高溫鐵板上現點現煎，高溫瞬間封存肉汁與誘人焦香，端上桌時滋滋作響。

圖／取自貴族世家mini官網

自助吧台包含熱騰騰的現烤披薩、濃郁咖哩飯、噴香滷肉飯、各式新鮮水果、開胃涼拌小菜、現燙青菜、美式炸物拼盤，以及多款冷熱飲品與消暑霜淇淋，種類豐富且無限量供應。

圖／取自貴族世家mini官網

目前新據點的裝潢工程已步入最後收尾階段，現場整體風格輕盈現代，暫定於9月中旬迎賓，勢必在開幕後掀起在地排隊嘗鮮熱潮。

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