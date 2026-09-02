「店名莫非是警告!?」 問鼎麻辣鍋2家改名「菊花盛開」網笑翻 爆打小人超紓壓還送退火飲
吃鍋還能兼發洩！ 近期有間麻辣鍋店的招牌讓網友全看傻，直呼「店名先預告食後症狀嗎？」原來是馬辣集團旗下的麻辣鍋換上新面貌，改名為超有畫面的「菊花盛開」，不僅帶來道地的重慶老火鍋風味，還推出可以把怨氣發洩出來的「爆打小人蝦滑」，好吃又好玩！
馬辣餐飲集團旗下全新推出的「菊花盛開 麻辣老火鍋」，正式接棒原本的台北忠孝店與高雄義享店（高雄店預計9/22展開試營運）。超有記憶點的超狂店名一曝光，立刻在社群掀起暴動，網友紛紛笑稱「這其實是警告字眼」、「好有畫面的火鍋」、「是吃完的感受嗎」、「店名先告知食後症狀了」。
「菊花盛開」新品牌主打的是重慶牛油麻辣老火鍋，底料嚴選牛油與多種辛香料慢火炒製，並加入山城烏龍茶湯，完美還原道地重慶山城的飲食文化。
除了湯頭講究，店內最具話題性的餐點非爆打小人鮮蝦干貝滑莫屬！店家特別提供特製的豆紙，讓饕客可以把主管、小人或生活中的各種衰事寫在上面，接著撕碎與鮮蝦干貝一起狠狠「爆打」後丟入滾燙的鍋中煮，不僅充滿儀式感，更是超級紓壓！
歡慶新品牌登場，台北忠孝店推優惠，自即日起至9月30日止，只要身上穿著或配戴「菊花元素」的服飾配件，兩位成人以上同行且每人均消滿1000元，就直接霸氣招待每人一杯菊花盛開退火飲。另外，只要加入官方LINE好友並出示招待券，同桌每人均消滿600元，再加碼送人氣重慶甜點「紅糖糍粑」一份。
菊花盛開 麻辣老火鍋｜忠孝店
．地址：台北市大安區建倫里忠孝東路四段210號2樓
．電話預約：02-2731-2107
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