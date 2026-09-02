「逾70道佳餚」799元吃到飽！坐擁宜蘭無敵美景「景觀餐廳」9月吃到飽來了 加碼「神級功夫菜」嘗鮮現省501元
「中菜吃到飽」599元起！坐擁宜蘭無敵美景的「景觀餐廳」9月場次公開，暢享現點現做、專人送餐的尊榮服務；還有「脆皮香酥鴨」新菜上桌，嘗鮮價下殺約58折，甜甜價一路優惠至年底。
9月「中式料理吃到飽」場次出爐
有別於自取式Buffet，山頂會館景觀餐廳主打「中式料理現點現做」並由專人送餐，逾70道美味佳餚吃到飽，從冷盤、熱炒、港點到湯品、飲料與冰棒統統有。依餐點種類多寡，提供兩種價位選擇，有成人每位$599+10%、兒童$299+10%，以及成人每位$799+10%、兒童$499+10%；而選擇799元方案還可享「四人成行一人免費」的優惠（限四位成人用餐）。
山頂會館位於宜蘭縣枕山休閒農業區，能俯瞰蘭陽平原，欣賞龜山島的迷人美景，同時享受現點現做的中式佳餚，打造視味覺的雙重饗宴。特別一提的是，山頂會館吃到飽非每日供應，9月為9/12晚上、9/13中午、9/19晚上、9/20中午、9/25中午、9/26中午及9/27中午等7個場次，建議提前致電訂位。
「脆皮香酥鴨」嘗鮮下殺58折
跟片鴨、烤鴨不一樣！山頂會館新菜「山頂脆皮香酥鴨」美味秘訣藏在工序裡，以特製中藥材細調入味，再利用特殊高溫高壓設備酥炸，讓外皮變得「喀滋」酥脆，就連骨頭邊都啃得到鴨肉香跟油香，是啃骨頭派饕客的涮嘴逸品。
「山頂脆皮香酥鴨」原價1,200元，12/31前享嘗鮮優惠價只要699元，現省501元；需注意的是，因製作工序較繁雜，需於「用餐前一天」事先預訂，選擇中菜吃到飽方案也可加購。
山頂會館景觀餐廳
地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號
訂位專線：03-9226969
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