9月省荷包必看！開學季「3大超強美食優惠」 炸雞桶下殺399、飲料加10元多一杯、大蝦捲壽司只要70元
9月開學季快替荷包精打細算！ 特別幫大家盤點了3家絕對不能錯過的人氣美食好康，想揪三五好友大嗑炸雞，還是想用銅板價解決一餐，快手刀筆記！
●摩斯漢堡：
摩斯漢堡整個9月份霸氣推出「MOS開學超值省」活動，只要出示圖片或在點餐機輸入優惠碼，就能解鎖高達17組的超狂折扣。
早餐時段吃培根雞蛋堡或火腿歐姆蛋堡通通只要45元銅板價，多款指定漢堡套餐更下殺到79元起；最讓人眼睛一亮的是「加10元多一杯」的飲料神優惠，摩斯經典奶茶與咖啡2杯只要70元。
如果這樣還不夠過癮，習慣使用APP「MOS跨店取」的鐵粉們，更是不能錯過大杯冰紅茶「買35送35」以及經典蛋堡早餐「買6送2」的瘋狂加碼，這波優惠絕對要囤好囤滿！
●頂呱呱：
為了迎戰開學季，頂呱呱自9月1日起限時9天，祭出肉食族最愛的「9塊炸雞桶」，特價只要399元就能把經典美味帶回家。
另外，針對不想吃太飽或只想解解嘴饞的朋友，頂呱呱也貼心推出了「99元點心盒」，直接把店內人氣單點好物一次打包帶走，百元有找的佛心價格，完全就是學生族群的下課點心首選。
●一条通：
人氣壽司品牌一条通，9月搖身一變成為大家的「專屬學生餐廳」，全台門市同步推出開學限定的銅板價伙食。
超有飽足感的「帶頭炸大蝦捲」只要70元，一口咬下酥脆蝦肉與米飯，用料超實在；必點營養滿分的「醋漬鯖魚三貫」，超甜價只要35元就能輕鬆品嚐。不論是學生還是剛下班的上班族，都能在這裡享用最無負擔的價格。
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