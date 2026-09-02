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年底前分店全收攤！張文綺被爆鹽酥雞品牌垮台 經紀公司回應了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
張文綺的鹽酥雞店「炸綺來」全盛時期全台共有10家分店。圖／炸綺來提供
張文綺的鹽酥雞店「炸綺來」全盛時期全台共有10家分店。圖／炸綺來提供

張文綺2022年創立鹽酥雞品牌「炸綺來」，巔峰期間全台擁有10家店面，年營業額超過3500萬元，相當風光，但「鏡週刊」報導，指張文綺的「炸綺來」分店預計今年底全部收攤，而張文綺因為副業受挫，目前積極爭取演藝圈工作機會來彌補損失，對此，張文綺也透過經紀公司回應了。

張文綺老家就是經營鹽酥雞生意，她當時選在台中開第一家店，之後迅速拓張版圖，全台分店直營還有加盟一度高達10家，年營業額突破3500萬元，她許下宏願，希望能突破5千萬大關，希望未來有機會上市上櫃，不過因為餐飲業人力短缺、成本上漲，加盟店未續約等原因，今年5月傳出分店已從10家銳減剩下4家，甚至今年底全部分店都會結束營業，「炸綺來」的品牌壽命僅僅維持4年。

「鏡週刊」稱張文綺先前全力發展副業，對演藝工作相對消極，但如今副業結束，她主動表示希望公司多安排演藝工作，把重心轉回演藝圈。對於報導，張文綺經紀公司回應「謝謝大家關心，週刊報導內容與實際情況有些落差。文綺的演藝工作與『炸綺來』的運作一直以來並不衝突，兩方面也都持續進行中。『炸綺來』目前確實正在進行一些調整，但並沒有結束，後續仍會持續規劃與發展」。

張文綺

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