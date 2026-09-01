中秋免自己烤！ 圓山大飯店12樓「高空海陸烤肉趴」主廚Buffet連開2天 俯瞰台北百萬夜景、爽吃烤松葉蟹＋和牛堡

今年中秋不用自己生火流汗！ 台北圓山大飯店特別推出「熾香旬味」高空中秋烤肉饗宴，主打由專業五星主廚團隊親自掌烤。民眾不僅能優雅坐在12樓，俯瞰台北盆地的無敵百萬夜景，還能無限大啖頂級海陸燒烤！

圓山大飯店「熾香旬味」中秋烤肉饗宴。圖／圓山大飯店提供

五星主廚親自操刀！現烤松葉蟹、多汁和牛漢堡奢華上桌

圓山大飯店「熾香旬味」中秋烤肉饗宴。圖／圓山大飯店提供

覆傳統烤肉模式，將餐飲陣容全面升級為星級Buffet。主廚團隊嚴選當季海陸食材，端出鮮甜爆汁的「現烤松葉蟹」、香氣濃郁且肉汁滿溢的「經典美式和牛漢堡」、招牌「美式經典碳烤肋排」以及鮮魷串燒等多道高檔烤物，搭配冰涼啤酒與各式軟性飲料無限暢飲，讓饕客徹底解放雙手，盡情享受頂級美味。

圓山大飯店「熾香旬味」中秋烤肉饗宴。圖／圓山大飯店提供

12樓長廊變身戶外派對！搖滾樂團開唱、萬元住宿券大放送

圓山大飯店「熾香旬味」中秋烤肉饗宴。圖／圓山大飯店提供

圓山大飯店將12樓戶外長廊打造成充滿活力的美式BBQ現場。活動期間邀請到專業樂團熱力開唱，結合Live音樂與台北璀璨天際線夜景，點燃過節氛圍。

更規劃了驚喜抽獎環節，獎項總價值突破10萬元，包含價值近兩萬元的菁英天際客房雙人住宿券、天際客房、金龍客房等多款房型住宿券，以及跨年派對雙人入場券，讓賓客吃飽喝足之餘還有機會把大獎帶回家。

圓山大飯店「熾香旬味」中秋烤肉饗宴。圖／圓山大飯店提供

本次圓山中秋饗宴將於9月25日（五）及9月26日（六）連續兩晚在12樓大會廳登場。收費方面，成人每位2,580元+10%、6至11歲兒童每位1,290元+10%；針對入住房客則提供專屬加購優惠，成人每位2,380元、兒童每位1,290元。活動採預約制，即日起開放訂位，想搶佔高空賞月絕佳視野的民眾可得把握機會提早卡位。

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