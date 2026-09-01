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吃爆3款韓式炸雞！最狂吃到飽「千葉火鍋」9月強打一次看 不只爽嗑炸雞 還能「舊卡變黑卡」現省500元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／千葉火鍋提供
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吃爆3款韓式炸雞！最狂連鎖吃到飽火鍋「千葉火鍋」9月新主題登場，加碼會員「舊卡變黑卡」、「假日集點翻倍」等回饋，不只讓肚子吃飽飽，好康也能拿到手軟。

圖／千葉火鍋提供
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「千葉火鍋」時常推出不同主題以豐富自助吧選擇，9/1至9/30，於全台門市新推「韓流炸到」主題活動，焦糖麻辣雞、韓式甜辣雞與柚香檸檬雞3種風味炸雞無限享用，還可搭配柚香蘿蔔、韓式泡菜、椒香裙帶絲等解膩小菜，在吃火鍋的同時實現韓式炸雞自由。

圖／千葉火鍋提供
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而針對會員回饋部分，即日起至9/30，會員持有效實體「享味卡」到店開鍋消費即可參加「舊卡出場、黑卡登場」活動，免費兌換價值500元黑卡1張（完成兌換後原實體享味卡將回收作廢）。不僅延續會員權益，還能進一部銜接千葉線上會員服務。

此外，千葉火鍋同步再推「假日消費、集點翻倍送」會員加碼回饋，加入線上會員後掌握期間限定優惠、會員專屬活動，還有機會參與千葉粉絲團會員限定抽獎活動，各項好康等你拿。

圖／千葉火鍋提供
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同時預告下一波餐檯主題，「10道南洋特色餐點」將接棒韓式炸雞，於9月後開胃亮相，透過持續更新的主題料理，邀請舊雨新知多次造訪，體驗不同的驚喜與味蕾饗宴。

圖／千葉火鍋提供
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