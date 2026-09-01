教師證件拿出來！ 人氣早午餐「貳樓」連續30天「整桌打85折」 手機拍證書也能折
開學不憂鬱！ 為了替全台辛苦的教育工作者補足滿滿元氣，人氣美式早午餐品牌「貳樓」特別祭出長達一整個月的開學應援專案，為月底即將到來的教師節慶祝，代表說聲老師們辛苦了！
全桌直接85折！美式早午餐品牌「貳樓」宣布自9月1日起至9月30日止，連續一個月推出超狂致敬，只要同行者中有人出示教師證、教職員證明、正式學校聘書或台北市教師會會員卡，即可享有「整桌85折」折扣。
且針對部分老師反映傳統教師證多為A4獎狀形式、不便隨身攜帶的問題，店家也釋出貼心作法：只要以手機拍下本人的合格教師證書或正式聘書，於現場結帳時核對證件為本人無誤，同樣能直接享有整桌85折優惠。
貳樓持續擴大營運版圖，繼新北市的板橋店、林口店與淡水店之後，品牌預計於10月份籌備第4家新北分店，正式進駐新店裕隆城，讓周邊居民與上班族未來能更就近享用大份量漢堡、義大利麵與全日早午餐。
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