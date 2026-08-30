399元暢吃「逾70種品項」！高CP值「吃到飽火鍋」黑馬+1 「8種現切肉、炸物熟食、異國料理」統統無限吃
399元爽嗑「逾70種品項」！火鍋吃到飽市場競爭激烈，這家「吃到飽火鍋」主打399元即可暢吃超過70種餐點，各式現切肉品無限吃，再到熟食、炸物與甜點飲料冰淇淋應有盡有。
這家「真涮吃到飽火鍋」以新竹、苗栗為主要據點，除了有牛、豬、雞、羊等8款現切肉品任你吃外，還有各式熟食、炸物與異國料理能夠吃到飽，像是超開胃的麻辣鴨血豆腐、台式經典炸物、滷肉飯、洋蔥牛丼，以及辣炒年糕、黃悶雞等不定期更新的特色料理，讓你不只有火鍋肉肉、時蔬吃到飽，更多了自助吧的豐富選擇，能夠一次吃過癮。
收費部分，平日週一至五午餐時段16:00前進場，每人只要399元（10%清潔費另計），晚餐及例假日每人469+10%元；用餐時間90分鐘，開放電話訂位。需注意的是，各店自助吧品項略有不同，實際供應依門市現場為主。
真涮吃到飽火鍋 新竹中正東店
地址：新竹縣竹北市中正東路307號
電話：(03)656-2229
真涮吃到飽火鍋 新竹北大店
地址：新竹市北區北大路427號
電話：(03)522-5990
真涮吃到飽火鍋 苗栗頭份店
地址：苗栗縣頭份市中華路1263號
電話：(037)69-6563
真涮吃到飽火鍋 苗栗竹南店
地址：苗栗縣竹南鎮照南里光復路282號
電話：(037)472-020
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