快訊

弟上網搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」 女大生鎖門自保反遭父拆門

北市市民大道晚間火燒車！行駛中突起火燃燒 駕駛急逃出

這2日天氣最不穩！南部嚴防豪雨 未來恐又有熱帶性低氣壓

399元暢吃「逾70種品項」！高CP值「吃到飽火鍋」黑馬+1 「8種現切肉、炸物熟食、異國料理」統統無限吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

399元爽嗑「逾70種品項」！火鍋吃到飽市場競爭激烈，這家「吃到飽火鍋」主打399元即可暢吃超過70種餐點，各式現切肉品無限吃，再到熟食、炸物甜點飲料冰淇淋應有盡有。

圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

這家「真涮吃到飽火鍋」以新竹、苗栗為主要據點，除了有牛、豬、雞、羊等8款現切肉品任你吃外，還有各式熟食、炸物與異國料理能夠吃到飽，像是超開胃的麻辣鴨血豆腐、台式經典炸物、滷肉飯、洋蔥牛丼，以及辣炒年糕、黃悶雞等不定期更新的特色料理，讓你不只有火鍋肉肉、時蔬吃到飽，更多了自助吧的豐富選擇，能夠一次吃過癮。

圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

​收費部分，平日週一至五午餐時段16:00前進場，每人只要399元（10%清潔費另計），晚餐及例假日每人469+10%元；用餐時間90分鐘，開放電話訂位。需注意的是，各店自助吧品項略有不同，實際供應依門市現場為主。

圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

真涮吃到飽火鍋 新竹中正東店

地址：新竹縣竹北市中正東路307號

電話：(03)656-2229

真涮吃到飽火鍋 新竹北大店

地址：新竹市北區北大路427號

電話：(03)522-5990

真涮吃到飽火鍋 苗栗頭份店

地址：苗栗縣頭份市中華路1263號

電話：(037)69-6563

真涮吃到飽火鍋 苗栗竹南店

地址：苗栗縣竹南鎮照南里光復路282號

電話：(037)472-020

菜單。圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專
菜單。圖／真涮吃到飽火鍋（總部）粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 火鍋 辣炒年糕 滷肉飯 炸物 甜點

相關新聞

雪花牛咖哩套餐180元！「泰迪農園咖哩」轉型2.0 點餐送腰內豬排

慕里諾餐飲集團與日本咖哩職人本城弘聯手打造的「泰迪農園咖哩」一江店，近日針對消費者追求快節奏的飲食需求重新轉型，打造全新菜單型態。9月4日前，還推出「點主餐送腰內豬排」限量優惠，讓民眾輕鬆享用。

客美多咖啡跟乖乖又聯名了！「聯名第2彈」買就送貼紙 「綠乖乖冰與火、5香薯條雞塊」必點、「2款聯名零食」新發售

跑咖控又能衝了！客美多咖啡ｘ乖乖再度跨界聯名，打造「椰子系冰與火」、「5香薯條雞塊組合」與2款客美多經典口味版玉米脆條，...

399元暢吃「逾70種品項」！高CP值「吃到飽火鍋」黑馬+1 「8種現切肉、炸物熟食、異國料理」統統無限吃

399元爽嗑「逾70種品項」！這家「吃到飽火鍋」主打399元即可暢吃超過70種餐點，各式現切肉品無限吃，再到熟食、...

海霸王雞湯驚見「拜拜插過香的雞」！顧客怒來當「好兄弟」吃普渡雞

一名網友今日（8月30日）於threads上發文，指出至中山北路海x王補過父親節，結果雞湯竟然是「拜拜插過香的雞」，讓網友不滿「我們花錢來吃父親節大餐，不是來當『好兄弟』吃普渡雞！真的離譜到爆炸」其他網友們得知後，也紛紛留言「好誇張拜拜過拿出來賣人」、「這個不只是觀感問題，已經是食安問題了」對此，海霸王也致歉，表示是建教生誤出員工餐給顧客，已經致歉退費並允諾補償一桌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。