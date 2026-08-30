399元暢吃「逾70種品項」！高CP值「吃到飽火鍋」黑馬+1 「8種現切肉、炸物熟食、異國料理」統統無限吃

一名網友今日（8月30日）於threads上發文，指出至中山北路海x王補過父親節，結果雞湯竟然是「拜拜插過香的雞」，讓網友不滿「我們花錢來吃父親節大餐，不是來當『好兄弟』吃普渡雞！真的離譜到爆炸」其他網友們得知後，也紛紛留言「好誇張拜拜過拿出來賣人」、「這個不只是觀感問題，已經是食安問題了」對此，海霸王也致歉，表示是建教生誤出員工餐給顧客，已經致歉退費並允諾補償一桌。

2026-08-30 18:13