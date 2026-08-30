客美多咖啡跟乖乖又聯名了！「聯名第2彈」買就送貼紙 「綠乖乖冰與火、5香薯條雞塊」必點、「2款聯名零食」新發售

跑咖控又能衝了！客美多咖啡ｘ乖乖再度跨界聯名，雙強聯手打造「椰子系冰與火」、「5香薯條雞塊組合」與飲品等；乖乖部分則有2款客美多經典口味版玉米脆條，從現做餐食到涮嘴零食一次滿足。

繼去年6月推出第一彈聯名後，來自日本名古屋的「客美多咖啡」再度攜手台灣國民零食「乖乖」推出第二彈聯名，將於9/2正式開賣。客美多咖啡推出聯名款「冰與火 萬事順綠乖乖」、「冰椰奶維也納咖啡」與「5香薯條雞塊組合」。其中，「冰與火 萬事順綠乖乖」吃得到香酥丹麥麵包與椰子奶油的完美結合，上層霜淇淋再撒上椰子粉，並以萬事順綠葡萄醬點綴，口感層次更加豐富。

圖／客美多咖啡提供

而鹹食「5香薯條雞塊組合」則能品嘗到乖乖「五香粉」搭配馬鈴薯薯條與多汁雞塊，還原懷舊的童年滋味。此外，聯名活動期間只要點任一聯名餐點即贈聯名貼紙一張，送完為止。

圖／客美多咖啡提供

零食部分，本次聯名乖乖特別推出「2款聯名玉米脆條」，有味噌豬排方堡、漂浮哈密瓜蘇打等兩種獨特新口味，把客美多的招牌品項變身玉米脆條，鹹甜口味任你選。販售通路有7-ELEVEN、在地超市（陸續上市），期間限定、售完為止。

同時，乖乖粉專推出留言抽獎活動，有機會帶走客美多咖啡店場景組盒玩全套與客美多精緻手提袋，造型精美十分值得收藏，詳情請見活動貼文。

粉專抽獎好禮「客美多咖啡店場景組盒玩全套」與「客美多精緻手提袋」。圖／乖乖提供

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