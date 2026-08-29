免費拉麵連送2天！ 京都名店「魁力屋」進駐台北車站9/1開幕 每日50名「拉麵兌換券」限量搶

北車拉麵戰局再添超強生力軍！來自日本京都排隊名店「京都北白川拉麵魁力屋」正式宣布進駐台北車站商圈，不僅帶來招牌道地的京都熟成醬油風味，更同步祭出超狂開幕優惠—連續兩天「免費拉麵兌換券」限量大放送！

圖／魁力屋拉麵

不用特地飛日本，在台北交通樞紐就能品嚐純正京都風味，魁力屋拉麵台灣宣布最新門市選定「新光三越 台北車站店 2F」，預計於9月1日的上午10:00正式剪綵迎賓。無論是通勤上班族、學生還是往來旅客，未來只要出站就能輕鬆大啖熱騰騰的日式拉麵。

魁力屋拉麵台北南西旗艦店(示意圖)。圖／魁力屋拉麵

慶祝台北車站店盛大開幕，店家祭出超誠意回饋，於9月1日、9月2日開幕首兩日，每日前 50 名來店消費者，即可免費獲得「免費拉麵兌換券」乙張！由於每日僅限50個名額、限時兩天送完為止，建議拉麵迷盡早前往卡位。

圖／魁力屋拉麵

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