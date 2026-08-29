台北高雄同步！「真珠美人魚」期間限定主題餐廳 1：1立牌、抽卡機、麥克風蛋糕重溫感動
由FANFANS CAFÉ 和【真珠美人魚】聯名的期間限定咖啡廳來囉！這回南北同步、在台北西門與高雄一起登場，現場除了夢幻布景與一定要有的角色立牌，更有角色的專屬餐點和限定滿額禮要送粉絲，邀請大家一起來重溫感動時光。
餐廳內放了代表性場景與角色1：1的立牌，一腳跨入【真珠美人魚】的世界裡；還有現下最夯的「抽卡機」，讓大家試試手氣、把將角色限定卡可以帶回家收藏。
為了這次期間限定活動，設計了3道主餐、4道甜點，以及多達8款的角色專屬飲品，融入露亞、波音、莉娜等美人魚公主們的代表色與個性元素，還有一款超吸睛的「麥克風造型蛋糕」與「小波特調打聖代」。點主餐即附贈對應的「角色卡」；點購任一飲品則附贈專屬「吸管套」，還能隨機獲得 1 張「特典杯墊」，讓粉絲們用實際行動應援自己喜歡的角色。
除了好拍又好吃的餐點外，現場也同步推出了許多精美周邊：盲抽透明明信片、刺繡杯墊、拼裝壓克力收納盒、滑鼠墊，以及壓克力立牌、雙閃胸章' 貝殼吊飾鑰匙圈，無論是收藏還是日常帶出門都很棒、讓美人魚公主們時時在身邊陪伴。
《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳
西門店
地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
聯名期間：8/27～10/13
高雄店
地址：高雄市前金區大同二路23號1樓
聯名期間：8/28～10/14
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