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排隊名店「阿英海產粥」英姐睡夢中離世！ 老饕淚崩：再也吃不到的溫暖回憶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝阿英海產粥臉書
圖／翻攝阿英海產粥臉書

老饕哭哭！ 對許多台北學子與上班族來說，曾在台大後門118巷飄香十載的深夜排隊名店「阿英海產粥」，是心中最暖心的救贖。

昨（27）日晚間傳出老闆娘「英姐」於台南老家睡夢中安詳離世。消息一出，老顧客紛紛湧入粉專淚謝，悼念這碗再也嚐不到的溫暖滋味。

鄰近捷運科技大樓站的「阿英海產粥」主打現點現煮、用料紮實，過去沒排上一小時絕對吃不到。然而長年辛勞讓英姐身體亮起紅燈，2024年底由小老闆接手後，為了全心陪伴母親，今年毅然決定結束台北營業，帶著英姐搬回台南歸仁老家展開新生活。

圖／翻攝阿英海產粥臉書
圖／翻攝阿英海產粥臉書

27日晚間「阿英海產粥」的臉書粉專發文透露，前一晚英姐還如常幫忙曬衣服，深夜吃完最愛的藥燉土虱魚頭後，僅說胃不舒服表示「睡一下就好」，，結果週四早上被發現已在睡夢中離開，讓小老闆直呼「一切很不真實，看起來就睡著了而已」。

如今那碗熱騰騰的海產粥成了絕響，消息一出，大批死忠饕客紛紛留言致意：「謝謝英姐照顧過這麼多人的胃」、「一路好走，溫暖的湯頭會永遠留在回憶裡」。

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阿英海產粥

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