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全球首家「LOPIA PREMIO」來了！獨家「升級版新超市」插旗高雄漢神 9／12盛大開幕、「5大亮點」搶先曝光
「LOPIA PREMIO」全球首店來了！首家「LOPIA PREMIO」插旗高雄漢神百貨，並將於9/12正式開幕，全新「五大亮點」搶先曝光。
日本超市LOPIA每每在台展店即掀朝聖人潮，現在再創新話題，由LOPIA為漢神百貨量身打造全球首創、全台獨家的升級新品牌「LOPIA PREMIO」首店落腳高雄漢神百貨，歷時半年打造，確定將於9/12盛大亮相。
在發布開幕好消息的同時，LOPIA PREMIO「五大亮點」也搶先公開，有獨家販售的日本頂級和牛「米澤牛」、黑鮪大腹與大目鮪魚壽司美味再升級、頂級帝王蟹及新鮮漁獲、嚴選日本產地直送的青果客製禮盒、全台首賣獨家神秘口味披薩等，都將帶來味蕾上的新體驗。
而LOPIA PREMIO在空間設計方面也有嶄新的規劃以呈現全新店裝的高質感；更多開幕驚喜與限定活動，可至漢神百貨粉絲專頁查看最新動態。
LOPIA PREMIO 全球首店
開幕日：2026/9/12
地址：高雄漢神百貨B3F（高雄市前金區成功一路266-1號）
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