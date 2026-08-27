陳泰銘愛店也撐不住！ 萬華70年老字號「周記肉粥」宣布9月調漲5元 老饕哭：15元肉粥成絕響

台灣首富的愛店也撐不住了！萬華飄香近70年的傳奇名店、同時也是台灣首富陳泰銘口袋美食的「周記肉粥」，終究敵不過物價飛漲，宣布9月起將正式微調價格。

「周記肉粥」之所以能稱霸萬華數十年，堅持以大骨湯底與生米熬煮的古早味肉粥，不僅在地人愛吃，更是日、港、泰等國外觀光客指名必訪的打卡聖地。

據ETtoday新聞雲報導指出，第三代負責人「虎哥」坦言，這碗肉粥的價格已維持長達30年未曾變動，近期從米價、瓦斯到人事成本全面飆升，真的撐不住了。9月起，招牌肉粥將從15元調漲至20元。

雖然招牌肉粥微調5元，但人氣絲毫不輸主食的必點「紅燒肉」、鮮甜花枝與豬心等靈魂黑白切，目前皆佛心維持原價。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」