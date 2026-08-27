看球賽ｘ披薩吃到飽！味全龍攜手達美樂 限定2天「舒適觀賽位+披薩吃到飽」只要800元 再搭2款人氣副食和飲料

看球賽也有披薩吃到飽！味全龍攜手達美樂，推出2日限定聯名套票，每人800元即享「舒適觀賽位+披薩吃到飽」，一邊吃一邊看球賽才夠Chill！

台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

味全龍「披薩吃到飽套票」限時開賣，9/8、9/9兩日限定，每組不分全半票均為800元（大人小孩皆需購票），即可在台北大巨蛋L3三壘側Lounge區舒適看球賽，並爽嗑多款達美樂披薩吃到飽，即日起於味全龍官方售票網開賣，售完為止。

示意圖。圖／達美樂提供

圖／達美樂提供

觀賽區為大巨蛋L3軟座314–317區且有對號座位，披薩吃到飽供應口味則有在地食鮮總匯、金鑽夏威夷、BBQ雞肉、超級墨西哥等四款6吋個人披薩，以及香烤雞條、香烤薯球等兩款人氣副食和軟性飲料。

購票需注意，各場次線上銷售至比賽日前一日23:59；請由大巨蛋GATE 1入口驗票，進場時請務必領取手環以供取餐使用；供餐時間於進場後至七局結束前為止，實際供應品項以當日菜單為準。

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