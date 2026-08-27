壽司郎食安風暴！「員工爬輸送帶嬉鬧」影片瘋傳 網炸鍋質疑衛生 官方緊急「致歉聲明」

知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」再度陷入食安輿論風暴！近日社群平台瘋傳一段誇張影片，一名身穿內廚制服的員工竟然整個人趴在店內輸送帶上爬行嬉鬧，甚至一路鑽出出餐口。荒唐行徑曝光後引發網友撻伐直呼「看完誰還敢吃」，而官方也於第一時間緊急出面回應。

有網友在社群平台Threads曝光一段影片，畫面中一名身穿工作制服的內場員工，竟直接趴臥在輸送帶上緩慢爬行，最後更堂而皇之地從洞口鑽出。原PO質疑，輸送帶是直接接觸餐點與食器的地方，此舉不僅嚴重踐踏食品安全衛生底線，更暴露出店鋪內部管理的重大疏漏，影片一出立刻引起網友熱烈討論與食安恐慌。

不少疑似同為內部員工的網友紛紛現身說法，緩頰表示影片中的軌道並非送餐線，而是「收桌後專門運送廚餘與髒餐盤的回收輸送帶」。然而，即使不是運送食物的軌道，多數網友與員工仍認為行為極不可取，更揪出該名員工未戴圍裙與帽子進入內場、違規在上班時間使用手機等，直言「整間店準備被總公司電爆」、「完全缺乏餐飲從業人員的職業道德」。

針對員工脫序行為引發的食安疑慮，台灣壽司郎官方隨後於社群留言區緊急發聲表示，「目前正緊急進行內部調查，以釐清相關事實，真的很抱歉造成大家的疑慮與不安。」隨後官方更進一步發出道歉聲明，表示「已進行相關設備清潔、消毒及衛生確認」、「立即強化該門市員工教育，並擴大至全台門市宣傳教育」、「造成消費者的疑慮與不安，台灣壽司郎深感抱歉」。

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