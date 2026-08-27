高CP值吃到飽少一家！西門町「雙品牌韓料Buffet」要掰了 熄燈倒數祭「$399吃到飽」回饋到最後營業日

高CP值吃到飽少一家！位於西門町的韓式料理雙品牌吃到飽宣布，將於9/13熄燈，並同步推出了回饋優惠「$399吃到飽」，邀請新老朋友到訪再嘗一次道地韓料Buffet。

泡菜嫩豆腐鍋。圖／江陵阿嬤×甩鍋雞粉專

西門町唐吉訶德樓上的雙品牌吃到飽「江陵阿嬤ｘ甩鍋雞」發文表示，因租約到期與各項營運考量，該門市將營業至9/13 22:00止。同時，為回饋顧客長期以來的支持，不分平假日推出「2人同行，第2人享$399吃到飽」，以及平日加碼「3人(含)以上同行，每人均享$399吃到飽」（原價每人$498），需另加原價10%清潔費。

圖／江陵阿嬤×甩鍋雞粉專

回饋優惠將一路推行至最後營業日，邀請喜歡韓式嫩豆腐鍋及炙燒雞炒鍋的饕客在熄燈前到訪大快朵頤一番。

「江陵阿嬤ｘ甩鍋雞」能一次吃到道地韓式嫩豆腐鍋、炙燒雞炒鍋等美味鍋物，還有各式小菜、經典韓國料理、傳統煎餅、韓式炸雞炸物與韓國傳統甜品飲料等自助吧無限享用，是韓料控不想花大錢又想大吃一頓韓味的好選擇。

泡菜起司煎餅。圖／江陵阿嬤×甩鍋雞粉專

韓式炸雞。圖／江陵阿嬤×甩鍋雞粉專

Q彈芝麻球。圖／江陵阿嬤×甩鍋雞粉專

江陵阿嬤ｘ甩鍋雞 雙品牌韓式料理吃到飽

地址：台北市萬華區西寧南路123號4F（西門町唐吉訶德樓上）

電話：02-23310501

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