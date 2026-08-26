為了吃它衝IKEA！「隱藏版小食」每訪必買 會員卡友限定「扭蛋統統有獎」、消費滿千送「200元餐飲抵用券」
IKEA「隱藏版小食」是這味！每訪必吃的神奇魔力，擁有一批忠實擁護者；同時還有宜家卡卡友限定「人人有獎抽扭蛋」與滿額贈餐飲抵用券活動，逛IKEA前先知道這些才不會扼腕錯過好康。
IKEA「隱藏版炸物」內行人每訪必點
許多人是衝著IKEA瑞典餐廳而去，隱藏版小食「薄脆雞翅」2支55元，價格雖不算便宜，但仍是不少人每每到訪都會吃上一份的好味道，更有網友表示希望IKEA開到台南，其實就是「為了雞翅」。
IKEA「扭蛋人人有獎」
8/27至9/16，宜家卡卡友限定「消費滿$99即享扭蛋機會一次」，憑發票至客服櫃台即可兌換，人人有獎，有機會帶走RÅSKOG推車、SKÅDIS洞洞板等居家好物。每卡限換一次，數量有限、送完為止。
消費滿$1000，請你吃$200
8/27至9/16，宜家卡卡友於分店購買家具家飾單筆發票滿$1,000即可獲得2張$100滿額餐飲抵用券，滿$2,000獲得4張，最高可獲得4張$100滿額餐飲抵用券。可於全台分店瑞典餐廳及瑞典食品超市使用，單筆消費滿$500即可使用1張。
同場加映：台灣塩酥雞 × 全家 SOHOT炎選
全家便利商店SOHOT炎選「4款新品」噴香開賣，從酥炸大雞腿、甘梅地瓜薯條、黃金雞軟骨到懶人最愛無骨鹽酥雞一次集結。即日起至9/29，SOHOT炎選享「任選2件88折」；另，即日起至11/10，購買5件SOHOT炎選商品即贈「派對保鮮桶」乙個，SOHOT炎選限店販售。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。