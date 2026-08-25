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達美樂199元大披薩！限時回饋、經典口味任選 肯德基「炸雞蛋撻」中元節當天9點開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／達美樂、肯德基提供
圖／達美樂、肯德基提供

達美樂也有199元大披薩！限時回饋「達美樂大披薩」只要199元，經典口味任你選；而肯德基在中元節當日還會提前於9:00開賣炸雞蛋撻，拜拜用「中元保庇桶」造福懶人。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

達美樂「外帶大披薩」只要199元

感謝週開跑！即日起至9/6，達美樂外帶大披薩只要199元（優惠碼909981），有道地美國、經典四喜、香草奶油烤雞、招牌海鮮四喜等人氣口味，供應口味依訂購頁面顯示為準。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

肯德基「中元節炸雞蛋撻」提早開賣

8/27中元節當日，肯德基部分門市「經典A餐、歡聚B餐、原味蛋撻禮盒、中元保庇桶」提早於9:00開賣，配合營業時間調整之門市請見下方圖片。

懶人備供品福音！肯德基「中元保庇桶」含5塊炸雞、6入蛋撻和瓶裝百事可樂x1，售價388元；使用預訂快取或掃碼點餐，還能再享+1元多四塊上校雞塊一份。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

「中元保庇桶」含5塊炸雞、6入蛋撻和瓶裝百事可樂x1，售價388元。圖／肯德基提供
「中元保庇桶」含5塊炸雞、6入蛋撻和瓶裝百事可樂x1，售價388元。圖／肯德基提供

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肯德基 達美樂 披薩 蛋撻 炸雞 速食

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