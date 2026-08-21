429元爽吃還免服務費！ 板橋超狂「蔬食百匯Buffet」現烤披薩、麵點、百道料理任你夾 「餐券回饋600元」鐵粉必搶

原來素食吃到飽這麼精彩！ 隱身捷運府中站旁的「原素食府」，由板橋老字號西餐廳特香齋第三代創立，450席的寬敞空間採光極佳，主打提供破百種中西式自助蔬食。每逢週一推出的「環保日」優惠更是引爆排隊人潮，下午茶時段只要429元且免收一成服務費，饕客們手刀快追！

圖／翻攝原素食府Yuan Vegetarian Restaurant FB粉專

自助餐檯提供超過百種菜色無限供應，包含當令生菜沙拉、精緻熱炒、人氣拔絲地瓜，更有師傅現擀現烤的鹹甜披薩，提供4 至 5種鹹甜口味輪替。主食區則涵蓋切仔麵、客家粄條、米粉等現煮麵食，以及港式燒賣、芝麻包等蒸籠點心，補菜節奏流暢迅速。

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冷藏甜點櫃則貼心依「蛋奶素、奶素、全素」分層陳列，引進南洋風味冰淇淋、北海道冰淇淋與黑糖奶茶霜淇淋，以及多款暖胃甜湯，完美收尾。

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原素食府座落於捷運府中站 1 號出口對面4樓，步行即可抵達，交通相當便捷；若開車前來也能停在附近的板橋府後停車場。店內空間寬敞，分為適合三五好友的 A 區與適合大家庭、多人團體聚餐的大圓桌 B 區。大片靠窗座位區採光極佳，用餐時還能俯瞰府中商圈街景。

圖／翻攝原素食府Yuan Vegetarian Restaurant FB粉專

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餐廳餐期規劃為午餐、下午茶與晚餐。平日中晚餐成人原價600元+10%、假日680元+10%；下午茶平日成人原價450元+10%、假日500元+10%。最受推崇的「週一環保日」，只要使用現金付款，午晚餐享成人569元、兒童360元，下午茶時段更下殺至成人429元、兒童240元，且直接免收10%服務費（國定假日除外），超高CP值！

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最新「仲夏回饋祭」則是鐵粉必搶，即日起至 9 月 30 日祭出購買任一套「20張餐券」，最高加碼贈600元抵用券。最大亮點是餐券不怕過期，若遇餐廳漲價或想改吃其他餐期與假日，皆可直接拿獲贈的抵用券「無痛折抵、免補差額」！

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