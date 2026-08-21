Buffet控暴動！漢來海港「美牛狂歡節」霸氣加菜不加價890元爽吃 「URBAN PARADISE」巨城頂級吃到飽12神菜齊發
吃到飽Buffet控暴動！與全台超夯Buffet「島語」同門的連鎖品牌「漢來海港」，即日起啟動一年一度的肉食盛宴，攜手美國肉類出口協會推出多達 5 款全新美國牛限定料理；頂級Buffet「URBAN PARADISE」挾帶超強氣勢進駐巨城，還一口氣推出12道在地限定料理，吃貨絕對要追！
霸氣抗漲！漢來海港「美牛狂歡節」限時 24 天不加價
就算美國牛肉進口價格一路狂飆，漢來海港依然誠意滿滿！自8月21日起至9月13日限時24妖，餐廳攜手美國肉類出口協會，於全台門市午、晚餐時段重磅推出「美牛狂歡節」。最讓死忠粉絲感動的是，活動期間餐檯菜色全面升級，但餐價卻維持原價，平日最低890元（需加10%服務費）就能實現「美牛自由」。
這次主廚團隊一口氣端出 5 道跨越國界的特色美牛料理：
炙燒海鹽蔥花美國菲瑞握壽司：用炙燒逼出菲瑞牛肉的油脂香氣，僅靠海鹽與蔥花提鮮，完全吃得到純粹的牛肉甜味。
勃根地煙燻美國牛腹肉：費工的煙燻熟成手法，淋上勃根地風味醬，讓牛腹肉在嘴裡交織出醇厚的迷人風味。
沙茶美國牛肉炒飯：大火鑊氣十足，濃郁沙茶與鮮嫩牛肉堪稱白飯殺手級組合。
西湖美國牛肉羹：滑順溫潤的湯頭裡滿是牛肉絲與香菇，尾韻帶有舒服的白胡椒香。
和風日式拌美國牛肉：酸爽的柑橘與日式和風醬，搭配海帶芽的清脆，是炎熱天氣裡的開胃神菜。
同場加映：新竹人吃起來！URBAN PARADISE 巨城店 12 道風城專屬美味
震撼彈落在新竹！饗賓集團旗下 URBAN PARADISE 全台第二家分店正式插旗新竹巨城，佔地 430 坪的超大空間規劃了九大主題餐區，即起開幕推出超有誠意地將新竹在地名產—米粉、烏魚子、仙草、花生醬與柿餅，巧妙融入 12 道巨城限定料理中。
必吃亮點絕對不能錯過這幾道：
烏金炙烤高麗菜佐海藻奶油：將平凡的高麗菜以英國爐烤方式處理，底層鋪上海藻奶油，頂端再大方撒滿烏魚子與魚卵，海味與清甜完美融合。
川麻花椒啤酒燉雞：將雞丁、綠竹筍與多種辣椒翻炒，麻辣馥郁的滋味，讓人忍不住想點杯冰啤酒搭配。
海膽干貝魚子燉飯：香煎干貝配上海膽醬與蒜頭蛤蠣高湯慢燉，每一口米粒都吸飽了奢華海鮮精華。
東方美人柿甜甜圈：將新竹在地的東方美人茶做成卡士達醬，再拌入柿餅，雅致茶香與自然果甜為這場盛宴畫下完美句點。
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