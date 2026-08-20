撞名Joeman爆紅！ 彰化「玖麵」神級牛肉麵被擠爆 老闆崩潰告假2天：煮到暈眩抽筋

近來最火熱的網路關鍵字非「牛肉麵」莫屬！搭上這波百萬YouTuber Joeman要求前女友半夜3點到家煮牛肉麵的話題，意外讓彰化員林的「玖麵牛肉麵」撞名店家一夕爆紅，吸引大批饕客蜂擁朝聖，短短幾天訂單量直接衝破天花板。

圖／玖麵牛肉麵粉專

面對突如其來的爆量人潮，親力親為的老闆從清晨採買、備料、燉煮牛肉到熬高湯全都自己扛，但最新消息傳出「真的扛不住了」。店家日前開店不到1小時牛肉麵便全數售罄，老闆更在社群發文笑稱自己接到潑天富貴卻「煮到暈眩、空吐、手抽筋」。

為了調整狀態並補充庫存，店家緊急公告8月20日臨時休息，加上8月21日為固定公休日，將一連「休假2天」充電，預計於週六（8月22日）恢復正常營業。

「玖麵牛肉麵」能留住饕客，除了吃到時事紅利，更有扎實的料理硬底子。該店曾征戰2024年台北國際牛肉麵節並一舉榮獲銅牌肯定，在 Google 評論上也維持著4.2顆星的高分評價。其美味秘訣在於加入獨家漢方中藥配方與大量新鮮蔬菜，以慢火細細熬煮數小時，呈現甘醇順口且尾韻回甘的特色湯頭，成為不少老饕口袋中的寶藏名單。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」