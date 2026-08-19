中秋檔期沒搶到別哭！ 陳耀訓、新口味「2大神級蛋黃酥」快閃百貨現場買 開賣日曝光、排隊搶購攻略一次看
中秋節檔期沒搶到網路預購別慌！ 兩大神級蛋黃酥即將現場開賣，「陳耀訓·麵包埠」宣布自9月4日起全台7間大遠百展開巡迴快閃，頂級老字號「新口味蛋黃酥」，也將於9月中旬北上進駐台北SOGO忠孝館與新竹SOGO。吃貨筆記把握這波實體快閃機會！
★陳耀訓蛋黃酥全台 7 間大遠百巡演
搶不到網路預購別哭！被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓·麵包埠，2026年中秋檔期投下震撼彈，將於9月4日起將正式進駐全台7家遠東百貨專櫃，展開多梯次的現場快閃販售。同步提醒，現場排隊動線、發放號碼牌時間與每日配額，將由各分店百貨後續公告為準。
📍 陳耀訓快閃巡迴據點與檔期一覽
．板橋大遠百 B1：
9 月 4 日～9 月 6 日、9 月 11 日～9 月 24 日（檔期最長）
．遠百板橋中山 1F、遠百桃園 1F、新竹大遠百 B1、遠百竹北 B2、台中大遠百 B2：
第一波：9 月 4 日～9 月 6 日
第二波：9 月 11 日～9 月 13 日
第三波：9 月 19 日～9 月 20 日
第四波：9 月 22 日～9 月 24 日
．遠百花蓮 B1：9 月 18 日（限時快閃）
★「新口味蛋黃酥」台北、新竹雙城快閃
不用專程跑鹿港！以皮薄酥脆、豆沙細緻濕潤聞名的「新口味蛋黃酥」，9 月將同步現身雙北與竹科生活圈。快閃現場除了帶來限定 6 入裝「文青款禮盒」（售價 350 元），更同步開賣創意涮嘴零食「蛋黃酥風味蝦餅魚酥條」（售價 200 元/罐）。
📍 新口味快閃門市與購買規則
．台北 SOGO 忠孝館（B2 Fresh Club）
-活動日期：9 月 11 日～9 月 24 日
-購買方式：上午09:00由工作人員指引發放號碼牌，09:30正式開賣。每人每次限購2盒，數量有限、售完為止。
．SOGO 新竹店（3F活動區／龜記茗茶前）
-活動日期：9 月 12 日～9 月 13 日、9 月 19 日～9 月 20 日（限定週末登場）
-購買方式：11:00起排隊結帳並領取「取貨單」，當天14:00～16:00憑單取貨。每人每次限購 4 盒，數量有限、售完為止。
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