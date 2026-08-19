中秋檔期沒搶到別哭！ 陳耀訓、新口味「2大神級蛋黃酥」快閃百貨現場買 開賣日曝光、排隊搶購攻略一次看

隨著暑假即將進入尾聲，「繼光香香雞」繼推出爆醬塔塔可樂餅的優惠活動之後，再推出「BBQ可樂餅」，將外酥內鬆軟的可樂餅搭配鹹香的BBQ醬汁，帶來涮嘴的滋味。8月20日至9月6日期間，學生憑學生證至全台門市，即可免費兌換「BBQ可樂餅」一份，全台限量3萬顆，送完為止。活動期間，還可享「消費9折」的限時學生優惠，不限金額、不限品項，為學生們補充元氣。

2026-08-19 00:19