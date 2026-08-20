以防你太晚才知道！ 錢都火鍋菜單邊緣藏「最強台式小吃」 網讚：相見恨晚、直接吃超爽

內行人才知道！ 到老字號平價火鍋「錢都日式涮涮鍋」，還只有狂涮肉片嗎？ 近期在社群平台Threads上，意外掀起一股「錢都隱藏版吃法」討論熱潮，大批網友激推的必點菜色竟然「不是火鍋」，而是一道超台味的熟食，讓顧客直呼：「真的相見恨晚！」

有網友在Threads上發文分享，自己吃錢都從小吃到大，最近狂被推薦才第一次點了油雞，沒想到「真的很可以耶！」，貼文一出內行老饕紛紛跳出來表示「錢都必吃」、「油香油香的超好吃」、「昨天才吃醉雞也超讚」。

這盤討論度最高、讓大批脆友陷入瘋狂的神級菜色，就是隱藏在菜單「熟食區」裡的「經典蔥油雞」與「醉雞」，單點價位大約落在170元上下，官方網頁上也標示為「錢都必點」，一端上桌就是熟食，完全不用等，堪稱是被火鍋耽誤的「蔥油雞」！

圖／翻攝錢都餐飲連鎖企業官網、錢都涮涮鍋 直營店粉絲團FB粉專

盤油雞/醉雞整盤切塊份量相當有誠意，選用帶皮的軟嫩雞腿肉，肉質吃起來滑順一點都不乾柴，表面油光閃閃，一口咬下鹹香開胃，讓人忍不住一口接著一口，涮肉的空檔配上這盤更是過癮，推薦饕客們吃火鍋搭油雞嚐嚐鮮！

圖／翻攝錢都餐飲連鎖企業官網、錢都涮涮鍋 直營店粉絲團FB粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」