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別只知道鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」大喝酸辣湯 再力推「這2道」直呼：真的太好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／FB CHOI SIWON
圖／FB CHOI SIWON

終於不是鼎王了！韓流天團SUPER JUNIOR始源來台拍戲Long Stay，今(19)日在臉書分享他發現的「新的美食店」，還公開了他的必點菜單，直呼「真的太好吃了」。

SJ始源為拍戲來台Long Stay。圖／FB CHOI SIWON
SJ始源為拍戲來台Long Stay。圖／FB CHOI SIWON

不只知道吃鼎泰豐！SJ始源為拍戲在台Long Stay，繼打卡早餐店後，最新在臉書PO出一張探店打卡照，並說到自己發現了一家新的美食店「合府小籠湯包」，同時表示他個人一定會點「三份空心菜和兩份酸辣湯」，更強力大推「小籠包」與「乾隆松露灌湯餃」。

不少ELF看到始源打卡新的美食，紛紛湧入留言「始源推薦 我要去吃」、「一直開發新口袋名單的餐廳」、「終於不是鼎王了」，有粉絲更笑稱「您要入股了嗎？」、「完了，店家要忙翻了，大家要開始排隊了」。還有粉絲發現始源已經相當適應台灣，穿著短褲配拖鞋，十分接地氣。

SJ始源力推的小籠包與乾隆松露灌湯餃。圖／合府小籠湯包粉專
SJ始源力推的小籠包與乾隆松露灌湯餃。圖／合府小籠湯包粉專

合府小籠湯包 光復店

地址：台北市大安區正聲里光復南路262-1號

營業時間：11:00–21:00

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